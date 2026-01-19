MEXC Borsası / Kripto Fiyat Tahmini / Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) /

Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için Nest BlackOpal LiquidStone II Vault fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, NOPAL varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

Nest BlackOpal LiquidStone II Vault fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Nest BlackOpal LiquidStone II Vault Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Nest BlackOpal LiquidStone II Vault %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 1,019 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Nest BlackOpal LiquidStone II Vault %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 1,0699 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, NOPAL varlığının 2028 yılında $ 1,1234 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, NOPAL varlığının 2029 yılında $ 1,1796 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, NOPAL varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 1,2386 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Nest BlackOpal LiquidStone II Vault fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 2,0175 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Nest BlackOpal LiquidStone II Vault fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 3,2863 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 1,019 %0,00

2027 $ 1,0699 %5,00

2028 $ 1,1234 %10,25

2029 $ 1,1796 %15,76

2030 $ 1,2386 %21,55

2031 $ 1,3005 %27,63

2032 $ 1,3655 %34,01

2033 $ 1,4338 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 1,5055 %47,75

2035 $ 1,5808 %55,13

2036 $ 1,6598 %62,89

2037 $ 1,7428 %71,03

2038 $ 1,8299 %79,59

2039 $ 1,9214 %88,56

2040 $ 2,0175 %97,99

2050 $ 3,2863 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Nest BlackOpal LiquidStone II Vault Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 19, 2026(Bugün) $ 1,019 %0,00

January 20, 2026(Yarın) $ 1,0191 %0,01

January 26, 2026(Bu Hafta) $ 1,0199 %0,10

February 18, 2026(30 Gün) $ 1,0231 %0,41 Bugün için Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) Fiyat Tahmini January 19, 2026(Bugün) tarihinde NOPAL için öngörülen fiyat 1,019$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) Fiyat Tahmini January 20, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak NOPAL için yapılan fiyat tahmini 1,0191$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) Fiyat Tahmini January 26, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, NOPAL için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 1,0199$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında NOPAL için öngörülen fiyat 1,0231$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Nest BlackOpal LiquidStone II Vault Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 104,48K$ 104,48K $ 104,48K Dolaşım Arzı 102,50K 102,50K 102,50K Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son NOPAL fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki NOPAL arzı 102,50K olup, toplam piyasa değeri $ 104,48K şeklindedir. Canlı NOPAL Fiyatını Görüntüle

Nest BlackOpal LiquidStone II Vault Fiyat Geçmişi Nest BlackOpal LiquidStone II Vault canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Nest BlackOpal LiquidStone II Vault fiyatı 1,019 USD'dir. Dolaşımdaki Nest BlackOpal LiquidStone II Vault(NOPAL) arzı 102,50K NOPAL olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 104.481$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,00 $ 0 $ 1,019 $ 1,019

7 Gün %0,21 $ 0,002183 $ 1,0193 $ 1,0115

30 Gün %0,00 $ 0 $ 1,0193 $ 1,0115 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Nest BlackOpal LiquidStone II Vault fiyat hareketi 0$ oldu ve %0,00 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Nest BlackOpal LiquidStone II Vault en yüksek 1,0193$ ve en düşük 1,0115$ fiyatından işlem gördü ve %0,21 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, NOPAL için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Nest BlackOpal LiquidStone II Vault, %0,00 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0$ oldu. Bu durum, NOPAL için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Nest BlackOpal LiquidStone II Vault Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak NOPAL için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Nest BlackOpal LiquidStone II Vault için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen NOPAL fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Nest BlackOpal LiquidStone II Vault fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, NOPAL varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): NOPAL için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Nest BlackOpal LiquidStone II Vault için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

NOPAL Fiyat Tahmini Neden Önemli?

NOPAL Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): NOPAL, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, NOPAL, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için NOPAL fiyat tahmini nedir? Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) fiyat tahmin aracına göre, NOPAL fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 NOPAL 2027 yılında ne kadar olacak? 1 Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) varlığının şu anki fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modeline göre, NOPAL varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında NOPAL için tahmini fiyat hedefi nedir? Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar NOPAL başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında NOPAL için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında NOPAL için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 1 NOPAL 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, NOPAL, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için NOPAL fiyat tahmini nedir? Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 NOPAL fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.