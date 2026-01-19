Bugünkü Nest BlackOpal LiquidStone II Vault Fiyatı

Bugünkü Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) fiyatı $ 1,019 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut NOPAL / USD dönüşüm oranı NOPAL başına $ 1,019 şeklindedir.

Nest BlackOpal LiquidStone II Vault, şu anda piyasa değeri açısından $ 104.481 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 102,50K NOPAL şeklindedir. Son 24 saat içinde NOPAL, $ 1,019 (en düşük) ile $ 1,019 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,019 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1,011 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NOPAL, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde +%0,21 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 104,48K$ 104,48K $ 104,48K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 104,48K$ 104,48K $ 104,48K Dolaşım Arzı 102,50K 102,50K 102,50K Toplam Arz 102.499,630713 102.499,630713 102.499,630713

