Nuwa World by Virtuals (NUWA) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Nuwa World by Virtuals fiyat tahminlerini alın. NUWA fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Nuwa World by Virtuals fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Nuwa World by Virtuals 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Nuwa World by Virtuals (NUWA) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Nuwa World by Virtuals, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,001037 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Nuwa World by Virtuals (NUWA) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Nuwa World by Virtuals, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,001089 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Nuwa World by Virtuals (NUWA) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, NUWA için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,001143 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Nuwa World by Virtuals (NUWA) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, NUWA için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,001201 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Nuwa World by Virtuals (NUWA) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, NUWA için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,001261 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Nuwa World by Virtuals (NUWA) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, NUWA için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,001324 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Nuwa World by Virtuals (NUWA) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Nuwa World by Virtuals fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,002156 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Nuwa World by Virtuals (NUWA) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Nuwa World by Virtuals fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,003513 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 0,001037 %0,00

Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Nuwa World by Virtuals Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme September 20, 2025(Bugün) $ 0,001037 %0,00

October 20, 2025(30 Gün) $ 0,001041 %0,41 Bugün için Nuwa World by Virtuals (NUWA) Fiyat Tahmini September 20, 2025(Bugün) tarihinde NUWA için öngörülen fiyat 0,001037$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Nuwa World by Virtuals (NUWA) Fiyat Tahmini September 21, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak NUWA için yapılan fiyat tahmini 0,001037$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Nuwa World by Virtuals (NUWA) Fiyat Tahmini September 27, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, NUWA için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,001038$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Nuwa World by Virtuals (NUWA) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında NUWA için öngörülen fiyat 0,001041$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Nuwa World by Virtuals Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 155,63K$ 155,63K $ 155,63K Dolaşım Arzı 150,00M 150,00M 150,00M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son NUWA fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki NUWA arzı 150,00M olup, toplam piyasa değeri $ 155,63K şeklindedir. Canlı NUWA Fiyatını Görüntüle

Nuwa World by Virtuals Fiyat Geçmişi Nuwa World by Virtuals canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Nuwa World by Virtuals fiyatı 0,001037 USD'dir. Dolaşımdaki Nuwa World by Virtuals(NUWA) arzı 150,00M NUWA olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 155.628$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%4,08 $ 0 $ 0,001103 $ 0,001032

7 Gün %0,00 $ 0 $ 0,001143 $ 0,001034

30 Gün %0,00 $ 0 $ 0,001143 $ 0,001034 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Nuwa World by Virtuals fiyat hareketi 0$ oldu ve -%4,08 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Nuwa World by Virtuals en yüksek 0,001143$ ve en düşük 0,001034$ fiyatından işlem gördü ve %0,00 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, NUWA için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Nuwa World by Virtuals, %0,00 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0$ oldu. Bu durum, NUWA için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Nuwa World by Virtuals (NUWA) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Nuwa World by Virtuals Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak NUWA için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Nuwa World by Virtuals için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen NUWA fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Nuwa World by Virtuals fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, NUWA varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): NUWA için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Nuwa World by Virtuals için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

NUWA Fiyat Tahmini Neden Önemli?

NUWA Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): NUWA, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, NUWA, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için NUWA fiyat tahmini nedir? Nuwa World by Virtuals (NUWA) fiyat tahmin aracına göre, NUWA fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 NUWA 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Nuwa World by Virtuals (NUWA) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, NUWA, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında NUWA için tahmini fiyat hedefi nedir? Nuwa World by Virtuals (NUWA) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 NUWA fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında NUWA için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Nuwa World by Virtuals (NUWA), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında NUWA için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Nuwa World by Virtuals (NUWA), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 NUWA 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Nuwa World by Virtuals (NUWA) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, NUWA, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için NUWA fiyat tahmini nedir? Nuwa World by Virtuals (NUWA) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 NUWA fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.