Bugünkü canlı Nuwa World by Virtuals fiyatı 0,00103752 USD. NUWA / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. NUWA fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

Nuwa World by Virtuals Fiyatı (NUWA)

1 NUWA / USD Canlı Fiyatı:

$0,00105841
$0,00105841
-%2,201D
Nuwa World by Virtuals (NUWA) Canlı Fiyat Grafiği
Nuwa World by Virtuals (NUWA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

$ 0,00114402
$ 0,00114402$ 0,00114402

+%0,29

-%4,08

--

--

Nuwa World by Virtuals (NUWA) canlı fiyatı $0,00103752. NUWA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00103268 ve en yüksek $ 0,001103 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NUWA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00114402, en düşük fiyatı ise $ 0,00103268 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NUWA son bir saatte +%0,29 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,08 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Nuwa World by Virtuals (NUWA) Piyasa Bilgileri

$ 155,63K
--
----

$ 1,04M
150,00M
1.000.000.000,0
Şu anki Nuwa World by Virtuals piyasa değeri $ 155,63K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NUWA arzı 150,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,04M.

Nuwa World by Virtuals (NUWA) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Nuwa World by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Nuwa World by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Nuwa World by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Nuwa World by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%4,08
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Nuwa World by Virtuals (NUWA) Nedir?

Nuwa World is the World’s First Real World Social (RWS) Scanner. Upload a face pic, find anyone, anywhere, instantly, and connect people in seconds. Powered by the Nuwa AI Engine and Nuwa Decentralized Storage, Nuwa World builds the Human Knowledge Graph and the AI Identity Layer — completing human knowledge and becoming the truth layer for digital beings. Nuwa World makes dating safer, networking smarter, and social interactions more trustworthy. Users can create human profiles, earn Nuwa Stones, and redeem them for $NUWA or other rewards. By moving from RWA (Real World Assets) to RWS (Real World Social), Nuwa World is not just building a search tool —it’s building the human layer of the internet.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Nuwa World by Virtuals (NUWA) Kaynağı

Resmi Websitesi

Nuwa World by Virtuals Fiyat Tahmini (USD)

Nuwa World by Virtuals (NUWA) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Nuwa World by Virtuals (NUWA) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Nuwa World by Virtuals için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Nuwa World by Virtuals fiyat tahminini hemen kontrol edin!

NUWA Varlığından Yerel Para Birimlerine

Nuwa World by Virtuals (NUWA) Token Ekonomisi

Nuwa World by Virtuals (NUWA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NUWA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Nuwa World by Virtuals (NUWA) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Nuwa World by Virtuals (NUWA) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı NUWA fiyatı, 0,00103752 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
NUWA / USD güncel fiyatı nedir?
NUWA / USD güncel fiyatı $ 0,00103752. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Nuwa World by Virtuals varlığının piyasa değeri nedir?
NUWA piyasa değeri $ 155,63K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki NUWA arzı nedir?
Dolaşımdaki NUWA arzı, 150,00M USD.
NUWA için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
NUWA, ATH fiyatı olan 0,00114402 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük NUWA fiyatı (ATL) nedir?
NUWA, ATL fiyatı olan 0,00103268 USD değerine düştü.
NUWA işlem hacmi nedir?
NUWA için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
NUWA bu yıl daha da yükselir mi?
NUWA piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için NUWA fiyat tahminine göz atın.
