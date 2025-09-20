Nuwa World by Virtuals (NUWA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00103268 $ 0,00103268 $ 0,00103268 24 sa Düşük $ 0,001103 $ 0,001103 $ 0,001103 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00103268$ 0,00103268 $ 0,00103268 24 sa Yüksek $ 0,001103$ 0,001103 $ 0,001103 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00114402$ 0,00114402 $ 0,00114402 En Düşük Fiyat $ 0,00103268$ 0,00103268 $ 0,00103268 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,29 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%4,08 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Nuwa World by Virtuals (NUWA) canlı fiyatı $0,00103752. NUWA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00103268 ve en yüksek $ 0,001103 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NUWA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00114402, en düşük fiyatı ise $ 0,00103268 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NUWA son bir saatte +%0,29 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,08 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Nuwa World by Virtuals (NUWA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 155,63K$ 155,63K $ 155,63K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,04M$ 1,04M $ 1,04M Dolaşım Arzı 150,00M 150,00M 150,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Nuwa World by Virtuals piyasa değeri $ 155,63K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NUWA arzı 150,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,04M.