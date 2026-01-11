NVIDIA rStock (NVDAR) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için NVIDIA rStock fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, NVDAR varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

NVIDIA rStock fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 NVIDIA rStock Fiyat Tahmini (USD) 2026 için NVIDIA rStock (NVDAR) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, NVIDIA rStock %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 185,06 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için NVIDIA rStock (NVDAR) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, NVIDIA rStock %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 194,3130 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için NVIDIA rStock (NVDAR) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, NVDAR varlığının 2028 yılında $ 204,0286 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için NVIDIA rStock (NVDAR) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, NVDAR varlığının 2029 yılında $ 214,2300 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için NVIDIA rStock (NVDAR) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, NVDAR varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 224,9415 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için NVIDIA rStock (NVDAR) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında NVIDIA rStock fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 366,4061 seviyesine ulaşabilir. 2050 için NVIDIA rStock (NVDAR) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında NVIDIA rStock fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 596,8369 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 185,06 %0,00

2027 $ 194,3130 %5,00

2028 $ 204,0286 %10,25

2029 $ 214,2300 %15,76

2030 $ 224,9415 %21,55

2031 $ 236,1886 %27,63

2032 $ 247,9980 %34,01

2033 $ 260,3980 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 273,4179 %47,75

2035 $ 287,0887 %55,13

2036 $ 301,4432 %62,89

2037 $ 316,5154 %71,03

2038 $ 332,3411 %79,59

2039 $ 348,9582 %88,56

2040 $ 366,4061 %97,99

2050 $ 596,8369 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli NVIDIA rStock Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 11, 2026(Bugün) $ 185,06 %0,00

January 12, 2026(Yarın) $ 185,0853 %0,01

January 18, 2026(Bu Hafta) $ 185,2374 %0,10

February 10, 2026(30 Gün) $ 185,8205 %0,41 Bugün için NVIDIA rStock (NVDAR) Fiyat Tahmini January 11, 2026(Bugün) tarihinde NVDAR için öngörülen fiyat 185,06$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için NVIDIA rStock (NVDAR) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak NVDAR için yapılan fiyat tahmini 185,0853$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için NVIDIA rStock (NVDAR) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, NVDAR için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 185,2374$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük NVIDIA rStock (NVDAR) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında NVDAR için öngörülen fiyat 185,8205$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut NVIDIA rStock Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 967,12K$ 967,12K $ 967,12K Dolaşım Arzı 5,23K 5,23K 5,23K Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son NVDAR fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki NVDAR arzı 5,23K olup, toplam piyasa değeri $ 967,12K şeklindedir. Canlı NVDAR Fiyatını Görüntüle

NVIDIA rStock Fiyat Geçmişi NVIDIA rStock canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki NVIDIA rStock fiyatı 185,06 USD'dir. Dolaşımdaki NVIDIA rStock(NVDAR) arzı 5,23K NVDAR olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 967.115$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,11 $ -0,211125 $ 185,73 $ 184,96

7 Gün -%1,95 $ -3,6160 $ 191,4958 $ 180,4107

30 Gün %2,06 $ 3,8168 $ 191,4958 $ 180,4107 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, NVIDIA rStock fiyat hareketi -0,211125$ oldu ve -%0,11 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, NVIDIA rStock en yüksek 191,4958$ ve en düşük 180,4107$ fiyatından işlem gördü ve -%1,95 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, NVDAR için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, NVIDIA rStock, %2,06 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 3,8168$ oldu. Bu durum, NVDAR için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

NVIDIA rStock (NVDAR) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? NVIDIA rStock Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak NVDAR için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, NVIDIA rStock için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen NVDAR fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının NVIDIA rStock fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, NVDAR varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): NVDAR için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak NVIDIA rStock için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

NVDAR Fiyat Tahmini Neden Önemli?

NVDAR Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): NVDAR, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, NVDAR, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için NVDAR fiyat tahmini nedir? NVIDIA rStock (NVDAR) fiyat tahmin aracına göre, NVDAR fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 NVDAR 2027 yılında ne kadar olacak? 1 NVIDIA rStock (NVDAR) varlığının şu anki fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modeline göre, NVDAR varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında NVDAR için tahmini fiyat hedefi nedir? NVIDIA rStock (NVDAR) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar NVDAR başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında NVDAR için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, NVIDIA rStock (NVDAR) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında NVDAR için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, NVIDIA rStock (NVDAR) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 1 NVDAR 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 NVIDIA rStock (NVDAR) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, NVDAR, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için NVDAR fiyat tahmini nedir? NVIDIA rStock (NVDAR) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 NVDAR fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.