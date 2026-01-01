Bugünkü NVIDIA rStock Fiyatı

Bugünkü NVIDIA rStock (NVDAR) fiyatı $ 186,02 olup, son 24 saatte % 0,62 değişim gösterdi. Mevcut NVDAR / USD dönüşüm oranı NVDAR başına $ 186,02 şeklindedir.

NVIDIA rStock, şu anda piyasa değeri açısından $ 972.785 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 5,23K NVDAR şeklindedir. Son 24 saat içinde NVDAR, $ 182,7 (en düşük) ile $ 186,63 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 196,92 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 171,52 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NVDAR, son bir saatte -%0,31 ve son 7 günde -%0,35 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

NVIDIA rStock (NVDAR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 972,79K$ 972,79K $ 972,79K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 972,79K$ 972,79K $ 972,79K Dolaşım Arzı 5,23K 5,23K 5,23K Toplam Arz 5.225,998363917 5.225,998363917 5.225,998363917

