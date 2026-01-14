Oil Rig (OIL) Fiyat Tahmini (USD)

Oil Rig fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Oil Rig Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Oil Rig (OIL) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Oil Rig %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,000011 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Oil Rig (OIL) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Oil Rig %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,000011 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Oil Rig (OIL) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, OIL varlığının 2028 yılında $ 0,000012 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Oil Rig (OIL) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, OIL varlığının 2029 yılında $ 0,000012 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Oil Rig (OIL) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, OIL varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,000013 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Oil Rig (OIL) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Oil Rig fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000021 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Oil Rig (OIL) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Oil Rig fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000035 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,000011 %0,00

2050 $ 0,000035 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Oil Rig Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 14, 2026(Bugün) $ 0,000011 %0,00

January 15, 2026(Yarın) $ 0,000011 %0,01

January 21, 2026(Bu Hafta) $ 0,000011 %0,10

February 13, 2026(30 Gün) $ 0,000011 %0,41 Bugün için Oil Rig (OIL) Fiyat Tahmini January 14, 2026(Bugün) tarihinde OIL için öngörülen fiyat 0,000011$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Oil Rig (OIL) Fiyat Tahmini January 15, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak OIL için yapılan fiyat tahmini 0,000011$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Oil Rig (OIL) Fiyat Tahmini January 21, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, OIL için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,000011$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Oil Rig (OIL) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında OIL için öngörülen fiyat 0,000011$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Oil Rig Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 11,05K$ 11,05K $ 11,05K Dolaşım Arzı 997,92M 997,92M 997,92M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son OIL fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki OIL arzı 997,92M olup, toplam piyasa değeri $ 11,05K şeklindedir. Canlı OIL Fiyatını Görüntüle

Oil Rig Fiyat Geçmişi Oil Rig canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Oil Rig fiyatı 0,000011 USD'dir. Dolaşımdaki Oil Rig(OIL) arzı 997,92M OIL olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 11.051,42$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%57,42 $ 0 $ 0,000026 $ 0,000011

7 Gün %0,00 $ 0 $ 0,000079 $ 0,000011

30 Gün %0,00 $ 0 $ 0,000079 $ 0,000011 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Oil Rig fiyat hareketi 0$ oldu ve -%57,42 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Oil Rig en yüksek 0,000079$ ve en düşük 0,000011$ fiyatından işlem gördü ve %0,00 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, OIL için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Oil Rig, %0,00 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0$ oldu. Bu durum, OIL için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Oil Rig (OIL) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Oil Rig Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak OIL için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Oil Rig için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen OIL fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Oil Rig fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, OIL varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): OIL için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Oil Rig için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

OIL Fiyat Tahmini Neden Önemli?

OIL Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): OIL, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, OIL, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için OIL fiyat tahmini nedir? Oil Rig (OIL) fiyat tahmin aracına göre, OIL fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 OIL 2027 yılında ne kadar olacak? 1 Oil Rig (OIL) varlığının şu anki fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modeline göre, OIL varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında OIL için tahmini fiyat hedefi nedir? Oil Rig (OIL) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar OIL başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında OIL için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Oil Rig (OIL) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında OIL için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Oil Rig (OIL) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 1 OIL 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Oil Rig (OIL) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, OIL, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için OIL fiyat tahmini nedir? Oil Rig (OIL) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 OIL fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.