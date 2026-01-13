Bugünkü Oil Rig Fiyatı

Bugünkü Oil Rig (OIL) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 30,10 değişim gösterdi. Mevcut OIL / USD dönüşüm oranı OIL başına $ 0 şeklindedir.

Oil Rig, şu anda piyasa değeri açısından $ 38.945 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 998,39M OIL şeklindedir. Son 24 saat içinde OIL, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, OIL, son bir saatte +%0,98 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Oil Rig (OIL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 38,95K$ 38,95K $ 38,95K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 38,95K$ 38,95K $ 38,95K Dolaşım Arzı 998,39M 998,39M 998,39M Toplam Arz 998.386.455,524707 998.386.455,524707 998.386.455,524707

