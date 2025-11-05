Omnia Protocol (OMNIA) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Omnia Protocol fiyat tahminlerini alın. OMNIA fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

OMNIA Al

Omnia Protocol fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Omnia Protocol 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Omnia Protocol (OMNIA) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Omnia Protocol, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,003868 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Omnia Protocol (OMNIA) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Omnia Protocol, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,004061 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Omnia Protocol (OMNIA) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, OMNIA için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,004264 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Omnia Protocol (OMNIA) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, OMNIA için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,004478 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Omnia Protocol (OMNIA) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, OMNIA için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,004702 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Omnia Protocol (OMNIA) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, OMNIA için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,004937 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Omnia Protocol (OMNIA) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Omnia Protocol fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,008042 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Omnia Protocol (OMNIA) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Omnia Protocol fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,013099 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 0,003868 %0,00

2026 $ 0,004061 %5,00

2027 $ 0,004264 %10,25

2028 $ 0,004478 %15,76

2029 $ 0,004702 %21,55

2030 $ 0,004937 %27,63

2031 $ 0,005183 %34,01

2032 $ 0,005443 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,005715 %47,75

2034 $ 0,006001 %55,13

2035 $ 0,006301 %62,89

2036 $ 0,006616 %71,03

2037 $ 0,006947 %79,59

2038 $ 0,007294 %88,56

2039 $ 0,007659 %97,99

2040 $ 0,008042 %107,89 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Omnia Protocol Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme November 5, 2025(Bugün) $ 0,003868 %0,00

November 6, 2025(Yarın) $ 0,003868 %0,01

November 12, 2025(Bu Hafta) $ 0,003872 %0,10

December 5, 2025(30 Gün) $ 0,003884 %0,41 Bugün için Omnia Protocol (OMNIA) Fiyat Tahmini November 5, 2025(Bugün) tarihinde OMNIA için öngörülen fiyat 0,003868$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Omnia Protocol (OMNIA) Fiyat Tahmini November 6, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak OMNIA için yapılan fiyat tahmini 0,003868$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Omnia Protocol (OMNIA) Fiyat Tahmini November 12, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, OMNIA için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,003872$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Omnia Protocol (OMNIA) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında OMNIA için öngörülen fiyat 0,003884$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Omnia Protocol Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 75,85K$ 75,85K $ 75,85K Dolaşım Arzı 19,55M 19,55M 19,55M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son OMNIA fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki OMNIA arzı 19,55M olup, toplam piyasa değeri $ 75,85K şeklindedir. Canlı OMNIA Fiyatını Görüntüle

Omnia Protocol Fiyat Geçmişi Omnia Protocol canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Omnia Protocol fiyatı 0,003868 USD'dir. Dolaşımdaki Omnia Protocol(OMNIA) arzı 19,55M OMNIA olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 75.849$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%3,12 $ -0,000124 $ 0,004358 $ 0,003670

7 Gün -%27,84 $ -0,001077 $ 0,006273 $ 0,003874

30 Gün -%38,50 $ -0,001489 $ 0,006273 $ 0,003874 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Omnia Protocol fiyat hareketi -0,000124$ oldu ve -%3,12 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Omnia Protocol en yüksek 0,006273$ ve en düşük 0,003874$ fiyatından işlem gördü ve -%27,84 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, OMNIA için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Omnia Protocol, -%38,50 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,001489$ oldu. Bu durum, OMNIA için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Omnia Protocol (OMNIA) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Omnia Protocol Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak OMNIA için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Omnia Protocol için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen OMNIA fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Omnia Protocol fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, OMNIA varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): OMNIA için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Omnia Protocol için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

OMNIA Fiyat Tahmini Neden Önemli?

OMNIA Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): OMNIA, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, OMNIA, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için OMNIA fiyat tahmini nedir? Omnia Protocol (OMNIA) fiyat tahmin aracına göre, OMNIA fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 OMNIA 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Omnia Protocol (OMNIA) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, OMNIA, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında OMNIA için tahmini fiyat hedefi nedir? Omnia Protocol (OMNIA) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 OMNIA fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında OMNIA için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Omnia Protocol (OMNIA), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında OMNIA için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Omnia Protocol (OMNIA), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 OMNIA 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Omnia Protocol (OMNIA) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, OMNIA, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için OMNIA fiyat tahmini nedir? Omnia Protocol (OMNIA) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 OMNIA fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol