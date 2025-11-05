Omnia Protocol (OMNIA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00318163 $ 0,00318163 $ 0,00318163 24 sa Düşük $ 0,00435876 $ 0,00435876 $ 0,00435876 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00318163$ 0,00318163 $ 0,00318163 24 sa Yüksek $ 0,00435876$ 0,00435876 $ 0,00435876 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,724005$ 0,724005 $ 0,724005 En Düşük Fiyat $ 0,00100478$ 0,00100478 $ 0,00100478 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,96 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%11,55 Fiyat Değişimi (7 G) -%33,27 Fiyat Değişimi (7 G) -%33,27

Omnia Protocol (OMNIA) canlı fiyatı $0,00354977. OMNIA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00318163 ve en yüksek $ 0,00435876 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. OMNIA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,724005, en düşük fiyatı ise $ 0,00100478 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, OMNIA son bir saatte +%0,96 değişim gösterdi, 24 saatte -%11,55 ve son 7 günde -%33,27 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Omnia Protocol (OMNIA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 122,53K$ 122,53K $ 122,53K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 341,28K$ 341,28K $ 341,28K Dolaşım Arzı 35,33M 35,33M 35,33M Toplam Arz 98.399.953,0 98.399.953,0 98.399.953,0

Şu anki Omnia Protocol piyasa değeri $ 122,53K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OMNIA arzı 35,33M olup, toplam arzı 98399953.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 341,28K.