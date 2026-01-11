Palantir xStock (PLTRX) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için Palantir xStock fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, PLTRX varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

Palantir xStock fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Palantir xStock Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Palantir xStock (PLTRX) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Palantir xStock %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 181,94 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Palantir xStock (PLTRX) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Palantir xStock %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 191,037 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Palantir xStock (PLTRX) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, PLTRX varlığının 2028 yılında $ 200,5888 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Palantir xStock (PLTRX) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, PLTRX varlığının 2029 yılında $ 210,6182 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Palantir xStock (PLTRX) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, PLTRX varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 221,1492 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Palantir xStock (PLTRX) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Palantir xStock fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 360,2287 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Palantir xStock (PLTRX) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Palantir xStock fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 586,7746 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 181,94 %0,00

2027 $ 191,037 %5,00

2028 $ 200,5888 %10,25

2029 $ 210,6182 %15,76

2030 $ 221,1492 %21,55

2031 $ 232,2066 %27,63

2032 $ 243,8170 %34,01

2033 $ 256,0078 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 268,8082 %47,75

2035 $ 282,2486 %55,13

2036 $ 296,3610 %62,89

2037 $ 311,1791 %71,03

2038 $ 326,7380 %79,59

2039 $ 343,0750 %88,56

2040 $ 360,2287 %97,99

2050 $ 586,7746 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Palantir xStock Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 11, 2026(Bugün) $ 181,94 %0,00

January 12, 2026(Yarın) $ 181,9649 %0,01

January 18, 2026(Bu Hafta) $ 182,1144 %0,10

February 10, 2026(30 Gün) $ 182,6876 %0,41 Bugün için Palantir xStock (PLTRX) Fiyat Tahmini January 11, 2026(Bugün) tarihinde PLTRX için öngörülen fiyat 181,94$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Palantir xStock (PLTRX) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak PLTRX için yapılan fiyat tahmini 181,9649$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Palantir xStock (PLTRX) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, PLTRX için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 182,1144$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Palantir xStock (PLTRX) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında PLTRX için öngörülen fiyat 182,6876$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Palantir xStock Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 1,10M$ 1,10M $ 1,10M Dolaşım Arzı 6,04K 6,04K 6,04K Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son PLTRX fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki PLTRX arzı 6,04K olup, toplam piyasa değeri $ 1,10M şeklindedir. Canlı PLTRX Fiyatını Görüntüle

Palantir xStock Fiyat Geçmişi Palantir xStock canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Palantir xStock fiyatı 181,94 USD'dir. Dolaşımdaki Palantir xStock(PLTRX) arzı 6,04K PLTRX olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 1.099.442$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,00 $ 0 $ 0 $ 0

7 Gün %4,56 $ 8,3023 $ 186,16 $ 173,66

30 Gün -%1,81 $ -3,3087 $ 186,16 $ 173,66 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Palantir xStock fiyat hareketi 0$ oldu ve %0,00 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Palantir xStock en yüksek 186,16$ ve en düşük 173,66$ fiyatından işlem gördü ve %4,56 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, PLTRX için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Palantir xStock, -%1,81 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -3,3087$ oldu. Bu durum, PLTRX için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Palantir xStock (PLTRX) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Palantir xStock Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak PLTRX için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Palantir xStock için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen PLTRX fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Palantir xStock fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, PLTRX varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): PLTRX için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Palantir xStock için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

PLTRX Fiyat Tahmini Neden Önemli?

PLTRX Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): PLTRX, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, PLTRX, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için PLTRX fiyat tahmini nedir? Palantir xStock (PLTRX) fiyat tahmin aracına göre, PLTRX fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 PLTRX 2027 yılında ne kadar olacak? 1 Palantir xStock (PLTRX) varlığının şu anki fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modeline göre, PLTRX varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında PLTRX için tahmini fiyat hedefi nedir? Palantir xStock (PLTRX) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar PLTRX başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında PLTRX için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Palantir xStock (PLTRX) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında PLTRX için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Palantir xStock (PLTRX) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 1 PLTRX 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Palantir xStock (PLTRX) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, PLTRX, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için PLTRX fiyat tahmini nedir? Palantir xStock (PLTRX) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 PLTRX fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.