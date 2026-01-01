Bugünkü Palantir xStock Fiyatı

Bugünkü Palantir xStock (PLTRX) fiyatı $ 178,7 olup, son 24 saatte % 1,78 değişim gösterdi. Mevcut PLTRX / USD dönüşüm oranı PLTRX başına $ 178,7 şeklindedir.

Palantir xStock, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.079.863 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 6,04K PLTRX şeklindedir. Son 24 saat içinde PLTRX, $ 174,21 (en düşük) ile $ 181,94 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 198,36 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 148,5 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PLTRX, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde +%0,57 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Palantir xStock (PLTRX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,08M$ 1,08M $ 1,08M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 62,88M$ 62,88M $ 62,88M Dolaşım Arzı 6,04K 6,04K 6,04K Toplam Arz 351.900,0 351.900,0 351.900,0

Şu anki Palantir xStock piyasa değeri $ 1,08M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PLTRX arzı 6,04K olup, toplam arzı 351900.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 62,88M.