Peruvian Sol fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır.

2027 $ 0,312929 %5,00

2028 $ 0,328575 %10,25

2029 $ 0,345004 %15,76

2030 $ 0,362254 %21,55

2031 $ 0,380367 %27,63

2032 $ 0,399386 %34,01

2033 $ 0,419355 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0,440323 %47,75

2035 $ 0,462339 %55,13

2036 $ 0,485456 %62,89

2037 $ 0,509729 %71,03

2038 $ 0,535215 %79,59

2039 $ 0,561976 %88,56

2040 $ 0,590075 %97,99

2050 $ 0,961170 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Peruvian Sol Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 18, 2026(Bugün) $ 0,298028 %0,00

January 19, 2026(Yarın) $ 0,298068 %0,01

January 25, 2026(Bu Hafta) $ 0,298313 %0,10

February 17, 2026(30 Gün) $ 0,299252 %0,41 Bugün için Peruvian Sol (WPEN) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Bugün) tarihinde WPEN için öngörülen fiyat 0,298028$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Peruvian Sol (WPEN) Fiyat Tahmini January 19, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak WPEN için yapılan fiyat tahmini 0,298068$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Peruvian Sol (WPEN) Fiyat Tahmini January 25, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, WPEN için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,298313$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Peruvian Sol (WPEN) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında WPEN için öngörülen fiyat 0,299252$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Peruvian Sol Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 29,91K$ 29,91K $ 29,91K Dolaşım Arzı 100,35K 100,35K 100,35K Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son WPEN fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki WPEN arzı 100,35K olup, toplam piyasa değeri $ 29,91K şeklindedir. Canlı WPEN Fiyatını Görüntüle

Peruvian Sol Fiyat Geçmişi Peruvian Sol canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Peruvian Sol fiyatı 0,298028 USD'dir. Dolaşımdaki Peruvian Sol(WPEN) arzı 100,35K WPEN olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 29.907$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,21 $ -0,000636 $ 0,298762 $ 0,298015

7 Gün -%0,00 $ -0,000018 $ 0,298784 $ 0,297931

30 Gün -%0,02 $ -0,000074 $ 0,298784 $ 0,297931 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Peruvian Sol fiyat hareketi -0,000636$ oldu ve -%0,21 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Peruvian Sol en yüksek 0,298784$ ve en düşük 0,297931$ fiyatından işlem gördü ve -%0,00 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, WPEN için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Peruvian Sol, -%0,02 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,000074$ oldu. Bu durum, WPEN için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Peruvian Sol (WPEN) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Peruvian Sol Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak WPEN için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Peruvian Sol için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen WPEN fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Peruvian Sol fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, WPEN varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): WPEN için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Peruvian Sol için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

WPEN Fiyat Tahmini Neden Önemli?

WPEN Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

