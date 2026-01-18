Bugünkü Peruvian Sol Fiyatı

Bugünkü Peruvian Sol (WPEN) fiyatı $ 0,298052 olup, son 24 saatte % 0,20 değişim gösterdi. Mevcut WPEN / USD dönüşüm oranı WPEN başına $ 0,298052 şeklindedir.

Peruvian Sol, şu anda piyasa değeri açısından $ 29.907 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,35K WPEN şeklindedir. Son 24 saat içinde WPEN, $ 0,298015 (en düşük) ile $ 0,298762 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,302799 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,296296 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WPEN, son bir saatte -%0,01 ve son 7 günde -%0,19 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Peruvian Sol (WPEN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 29,91K$ 29,91K $ 29,91K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 29,91K$ 29,91K $ 29,91K Dolaşım Arzı 100,35K 100,35K 100,35K Toplam Arz 100.350,0 100.350,0 100.350,0

