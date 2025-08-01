Space and Time (SXT) Nedir?

Space and Time (SXT), akıllı sözleşmelere güvenilir veri işleme sunmak için merkeziyetsiz bir veri ambarında sıfır bilgi (ZK) kanıtlarını ölçeklendirir. Büyük zincirlerden endekslediğimiz kapsamlı blok zinciri verilerini uygulamanızın verileriyle veya diğer zincir dışı veri kümeleriyle birleştirmek için SXT'yi kullanabilirsiniz. SQL'in kanıtı, akıllı sözleşmenizin kendi zincirindeki veya diğer zincirlerdeki etkinlik hakkında karmaşık sorular sormasına ve bir sonraki blokta ZK ile kanıtlanmış bir yanıt almasına olanak tanıyan SXT'nin saniyenin altında ZK yardımcı işlemcisidir.

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Space and Time Fiyat Geleceği Tahmini

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Space and Time Fiyat Geçmişi

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Space and Time (SXT) Token Ekonomisi

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SXT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SXT / VND ₫ 2.305,194 1 SXT / AUD A$ 0,134904 1 SXT / GBP ￡ 0,0657 1 SXT / EUR € 0,075336 1 SXT / USD $ 0,0876 1 SXT / MYR RM 0,370548 1 SXT / TRY ₺ 3,563568 1 SXT / JPY ¥ 12,8772 1 SXT / ARS ARS$ 118,37826 1 SXT / RUB ₽ 6,96858 1 SXT / INR ₹ 7,632588 1 SXT / IDR Rp 1.436,065344 1 SXT / KRW ₩ 121,329504 1 SXT / PHP ₱ 5,039628 1 SXT / EGP ￡E. 4,198668 1 SXT / BRL R$ 0,484428 1 SXT / CAD C$ 0,120012 1 SXT / BDT ৳ 10,575072 1 SXT / NGN ₦ 132,52566 1 SXT / UAH ₴ 3,615252 1 SXT / VES Bs 10,7748 1 SXT / CLP $ 84,972 1 SXT / PKR Rs 24,544644 1 SXT / KZT ₸ 46,94484 1 SXT / THB ฿ 2,84262 1 SXT / TWD NT$ 2,616612 1 SXT / AED د.إ 0,321492 1 SXT / CHF Fr 0,07008 1 SXT / HKD HK$ 0,686784 1 SXT / MAD .د.م 0,791904 1 SXT / MXN $ 1,649508 1 SXT / PLN zł 0,322368 1 SXT / RON лв 0,383688 1 SXT / SEK kr 0,84534 1 SXT / BGN лв 0,147168 1 SXT / HUF Ft 30,133524 1 SXT / CZK Kč 1,859748 1 SXT / KWD د.ك 0,0265428 1 SXT / ILS ₪ 0,298716

Space and Time Kaynağı

Space and Time hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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