2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için Phantasma Phoenix fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, SOUL varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

Phantasma Phoenix fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Phantasma Phoenix Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Phantasma Phoenix (SOUL) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Phantasma Phoenix %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,017448 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Phantasma Phoenix (SOUL) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Phantasma Phoenix %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,018320 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Phantasma Phoenix (SOUL) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, SOUL varlığının 2028 yılında $ 0,019236 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Phantasma Phoenix (SOUL) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, SOUL varlığının 2029 yılında $ 0,020198 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Phantasma Phoenix (SOUL) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, SOUL varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,021208 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Phantasma Phoenix (SOUL) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Phantasma Phoenix fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,034546 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Phantasma Phoenix (SOUL) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Phantasma Phoenix fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,056272 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,017448 %0,00

2027 $ 0,018320 %5,00

2028 $ 0,019236 %10,25

2029 $ 0,020198 %15,76

2030 $ 0,021208 %21,55

2031 $ 0,022268 %27,63

2032 $ 0,023382 %34,01

2033 $ 0,024551 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0,025778 %47,75

2035 $ 0,027067 %55,13

2036 $ 0,028421 %62,89

2037 $ 0,029842 %71,03

2038 $ 0,031334 %79,59

2039 $ 0,032901 %88,56

2040 $ 0,034546 %97,99

2050 $ 0,056272 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Phantasma Phoenix Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 11, 2026(Bugün) $ 0,017448 %0,00

January 12, 2026(Yarın) $ 0,017450 %0,01

January 18, 2026(Bu Hafta) $ 0,017464 %0,10

February 10, 2026(30 Gün) $ 0,017519 %0,41 Bugün için Phantasma Phoenix (SOUL) Fiyat Tahmini January 11, 2026(Bugün) tarihinde SOUL için öngörülen fiyat 0,017448$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Phantasma Phoenix (SOUL) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak SOUL için yapılan fiyat tahmini 0,017450$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Phantasma Phoenix (SOUL) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, SOUL için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,017464$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Phantasma Phoenix (SOUL) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında SOUL için öngörülen fiyat 0,017519$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Phantasma Phoenix Fiyatı İstatistikleri
En son SOUL fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki SOUL arzı 132,12M olup, toplam piyasa değeri $ 2,31M şeklindedir.

Phantasma Phoenix Fiyat Geçmişi Phantasma Phoenix canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Phantasma Phoenix fiyatı 0,017448 USD'dir. Dolaşımdaki Phantasma Phoenix(SOUL) arzı 132,12M SOUL olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 2.305.241$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %2,08 $ 0,000355 $ 0,018638 $ 0,016955

7 Gün -%10,16 $ -0,001773 $ 0,019501 $ 0,013096

30 Gün %33,55 $ 0,005853 $ 0,019501 $ 0,013096 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Phantasma Phoenix fiyat hareketi 0,000355$ oldu ve %2,08 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Phantasma Phoenix en yüksek 0,019501$ ve en düşük 0,013096$ fiyatından işlem gördü ve -%10,16 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, SOUL için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Phantasma Phoenix, %33,55 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,005853$ oldu. Bu durum, SOUL için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Phantasma Phoenix (SOUL) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Phantasma Phoenix Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak SOUL için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Phantasma Phoenix için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen SOUL fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Phantasma Phoenix fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, SOUL varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): SOUL için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Phantasma Phoenix için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

SOUL Fiyat Tahmini Neden Önemli?

SOUL Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS):
SOUL, şu anda yatırım yapmaya değer midir?
Tahminlerinize göre, SOUL, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir.
Önümüzdeki ay için SOUL fiyat tahmini nedir?
Phantasma Phoenix (SOUL) fiyat tahmin aracına göre, SOUL fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.