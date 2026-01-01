Bugünkü Phantasma Phoenix Fiyatı

Bugünkü Phantasma Phoenix (SOUL) fiyatı $ 0.01759769 olup, son 24 saatte % 1.94 değişim gösterdi. Mevcut SOUL / USD dönüşüm oranı SOUL başına $ 0.01759769 şeklindedir.

Phantasma Phoenix, şu anda piyasa değeri açısından $ 2,318,674 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 132.12M SOUL şeklindedir. Son 24 saat içinde SOUL, $ 0.01716562 (en düşük) ile $ 0.01787276 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 3.96 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0.00960482 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SOUL, son bir saatte +0.10% ve son 7 günde +8.74% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Phantasma Phoenix (SOUL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2.32M$ 2.32M $ 2.32M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2.32M$ 2.32M $ 2.32M Dolaşım Arzı 132.12M 132.12M 132.12M Toplam Arz 132,119,034.3401274 132,119,034.3401274 132,119,034.3401274

Şu anki Phantasma Phoenix piyasa değeri $ 2.32M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SOUL arzı 132.12M olup, toplam arzı 132119034.3401274. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2.32M.