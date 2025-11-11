Pleasing Gold (PGOLD) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Pleasing Gold fiyat tahminlerini alın. PGOLD fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Pleasing Gold fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Pleasing Gold 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Pleasing Gold (PGOLD) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Pleasing Gold, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 4.088,54 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Pleasing Gold (PGOLD) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Pleasing Gold, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 4.292,9670 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Pleasing Gold (PGOLD) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, PGOLD için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 4.507,6153 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Pleasing Gold (PGOLD) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, PGOLD için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 4.732,9961 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Pleasing Gold (PGOLD) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, PGOLD için 2029 yılı hedef fiyatı $ 4.969,6459 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Pleasing Gold (PGOLD) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, PGOLD için 2030 yılı hedef fiyatı $ 5.218,1282 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Pleasing Gold (PGOLD) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Pleasing Gold fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 8.499,7810 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Pleasing Gold (PGOLD) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Pleasing Gold fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 13.845,2476 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 4.088,54 %0,00

2026 $ 4.292,9670 %5,00

2027 $ 4.507,6153 %10,25

2028 $ 4.732,9961 %15,76

2029 $ 4.969,6459 %21,55

2030 $ 5.218,1282 %27,63

2031 $ 5.479,0346 %34,01

2032 $ 5.752,9863 %40,71

2034 $ 6.342,6674 %55,13

2035 $ 6.659,8008 %62,89

2036 $ 6.992,7908 %71,03

2037 $ 7.342,4304 %79,59

2038 $ 7.709,5519 %88,56

2039 $ 8.095,0295 %97,99

2040 $ 8.499,7810 %107,89

November 12, 2025(Yarın) $ 4.089,1000 %0,01

November 18, 2025(Bu Hafta) $ 4.092,4605 %0,10

December 11, 2025(30 Gün) $ 4.105,3422 %0,41 Bugün için Pleasing Gold (PGOLD) Fiyat Tahmini November 11, 2025(Bugün) tarihinde PGOLD için öngörülen fiyat 4.088,54$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Pleasing Gold (PGOLD) Fiyat Tahmini November 12, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak PGOLD için yapılan fiyat tahmini 4.089,1000$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Pleasing Gold (PGOLD) Fiyat Tahmini November 18, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, PGOLD için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 4.092,4605$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Pleasing Gold (PGOLD) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında PGOLD için öngörülen fiyat 4.105,3422$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Pleasing Gold Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 79,75M$ 79,75M $ 79,75M Dolaşım Arzı 19,51K 19,51K 19,51K Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son PGOLD fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki PGOLD arzı 19,51K olup, toplam piyasa değeri $ 79,75M şeklindedir. Canlı PGOLD Fiyatını Görüntüle

Pleasing Gold Fiyat Geçmişi Pleasing Gold canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Pleasing Gold fiyatı 4.088,54 USD'dir. Dolaşımdaki Pleasing Gold(PGOLD) arzı 19,51K PGOLD olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 79.747.067$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %2,42 $ 96,58 $ 4.100,89 $ 3.984,77

7 Gün %1,56 $ 63,7497 $ 4.091,8300 $ 3.939,1184

30 Gün %0,00 $ 0 $ 4.091,8300 $ 3.939,1184 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Pleasing Gold fiyat hareketi 96,58$ oldu ve %2,42 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Pleasing Gold en yüksek 4.091,8300$ ve en düşük 3.939,1184$ fiyatından işlem gördü ve %1,56 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, PGOLD için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Pleasing Gold, %0,00 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0$ oldu. Bu durum, PGOLD için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Pleasing Gold (PGOLD) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Pleasing Gold Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak PGOLD için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Pleasing Gold için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen PGOLD fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Pleasing Gold fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, PGOLD varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): PGOLD için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Pleasing Gold için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

PGOLD Fiyat Tahmini Neden Önemli?

PGOLD Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

