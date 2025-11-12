Bugünkü Pleasing Gold Fiyatı

Bugünkü Pleasing Gold (PGOLD) fiyatı $ 4.117,19 olup, son 24 saatte % 0,06 değişim gösterdi. Mevcut PGOLD / USD dönüşüm oranı PGOLD başına $ 4.117,19 şeklindedir.

Pleasing Gold, şu anda piyasa değeri açısından $ 80.426.052 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 19,51K PGOLD şeklindedir. Son 24 saat içinde PGOLD, $ 4.097,39 (en düşük) ile $ 4.136,76 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 4.136,76 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 3.855,69 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PGOLD, son bir saatte -%0,11 ve son 7 günde +%4,26 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Pleasing Gold (PGOLD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 80,43M$ 80,43M $ 80,43M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 80,43M$ 80,43M $ 80,43M Dolaşım Arzı 19,51K 19,51K 19,51K Toplam Arz 19.505,0 19.505,0 19.505,0

