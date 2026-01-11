Precious Metals USD (PMUSD) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için Precious Metals USD fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, PMUSD varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

Precious Metals USD fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Precious Metals USD Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Precious Metals USD (PMUSD) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Precious Metals USD %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 1,002 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Precious Metals USD (PMUSD) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Precious Metals USD %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 1,0521 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Precious Metals USD (PMUSD) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, PMUSD varlığının 2028 yılında $ 1,1047 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Precious Metals USD (PMUSD) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, PMUSD varlığının 2029 yılında $ 1,1599 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Precious Metals USD (PMUSD) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, PMUSD varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 1,2179 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Precious Metals USD (PMUSD) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Precious Metals USD fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 1,9838 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Precious Metals USD (PMUSD) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Precious Metals USD fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 3,2315 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 1,002 %0,00

2027 $ 1,0521 %5,00

2028 $ 1,1047 %10,25

2029 $ 1,1599 %15,76

2030 $ 1,2179 %21,55

2031 $ 1,2788 %27,63

2032 $ 1,3427 %34,01

2033 $ 1,4099 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 1,4804 %47,75

2035 $ 1,5544 %55,13

2036 $ 1,6321 %62,89

2037 $ 1,7137 %71,03

2038 $ 1,7994 %79,59

2039 $ 1,8894 %88,56

2040 $ 1,9838 %97,99

2050 $ 3,2315 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Precious Metals USD Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 11, 2026(Bugün) $ 1,002 %0,00

January 12, 2026(Yarın) $ 1,0021 %0,01

January 18, 2026(Bu Hafta) $ 1,0029 %0,10

February 10, 2026(30 Gün) $ 1,0061 %0,41 Bugün için Precious Metals USD (PMUSD) Fiyat Tahmini January 11, 2026(Bugün) tarihinde PMUSD için öngörülen fiyat 1,002$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Precious Metals USD (PMUSD) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak PMUSD için yapılan fiyat tahmini 1,0021$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Precious Metals USD (PMUSD) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, PMUSD için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 1,0029$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Precious Metals USD (PMUSD) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında PMUSD için öngörülen fiyat 1,0061$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Precious Metals USD Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 9,05M$ 9,05M $ 9,05M Dolaşım Arzı 9,04M 9,04M 9,04M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son PMUSD fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki PMUSD arzı 9,04M olup, toplam piyasa değeri $ 9,05M şeklindedir. Canlı PMUSD Fiyatını Görüntüle

Precious Metals USD Fiyat Geçmişi Precious Metals USD canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Precious Metals USD fiyatı 1,002 USD'dir. Dolaşımdaki Precious Metals USD(PMUSD) arzı 9,04M PMUSD olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 9.052.921$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,13 $ 0,001288 $ 1,004 $ 0,997765

7 Gün %0,22 $ 0,002167 $ 1,0115 $ 0,995097

30 Gün %0,00 $ 0 $ 1,0115 $ 0,995097 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Precious Metals USD fiyat hareketi 0,001288$ oldu ve %0,13 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Precious Metals USD en yüksek 1,0115$ ve en düşük 0,995097$ fiyatından işlem gördü ve %0,22 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, PMUSD için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Precious Metals USD, %0,00 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0$ oldu. Bu durum, PMUSD için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Precious Metals USD (PMUSD) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Precious Metals USD Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak PMUSD için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Precious Metals USD için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen PMUSD fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Precious Metals USD fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, PMUSD varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): PMUSD için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Precious Metals USD için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

PMUSD Fiyat Tahmini Neden Önemli?

PMUSD Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): PMUSD, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, PMUSD, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için PMUSD fiyat tahmini nedir? Precious Metals USD (PMUSD) fiyat tahmin aracına göre, PMUSD fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 PMUSD 2027 yılında ne kadar olacak? 1 Precious Metals USD (PMUSD) varlığının şu anki fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modeline göre, PMUSD varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında PMUSD için tahmini fiyat hedefi nedir? Precious Metals USD (PMUSD) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar PMUSD başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında PMUSD için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Precious Metals USD (PMUSD) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında PMUSD için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Precious Metals USD (PMUSD) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 1 PMUSD 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Precious Metals USD (PMUSD) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, PMUSD, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için PMUSD fiyat tahmini nedir? Precious Metals USD (PMUSD) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 PMUSD fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.