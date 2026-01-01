Bugünkü Precious Metals USD Fiyatı

Bugünkü Precious Metals USD (PMUSD) fiyatı $ 0,999848 olup, son 24 saatte % 0,18 değişim gösterdi. Mevcut PMUSD / USD dönüşüm oranı PMUSD başına $ 0,999848 şeklindedir.

Precious Metals USD, şu anda piyasa değeri açısından $ 9.037.838 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 9,04M PMUSD şeklindedir. Son 24 saat içinde PMUSD, $ 0,997419 (en düşük) ile $ 1,006 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,033 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,993534 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PMUSD, son bir saatte -%0,32 ve son 7 günde +%0,04 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Precious Metals USD (PMUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,04M$ 9,04M $ 9,04M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,04M$ 9,04M $ 9,04M Dolaşım Arzı 9,04M 9,04M 9,04M Toplam Arz 9.038.683,4535 9.038.683,4535 9.038.683,4535

Şu anki Precious Metals USD piyasa değeri $ 9,04M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PMUSD arzı 9,04M olup, toplam arzı 9038683.4535. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,04M.