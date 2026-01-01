PRXVT by Virtuals (PRXVT) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için PRXVT by Virtuals fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, PRXVT varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

PRXVT by Virtuals fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 PRXVT by Virtuals Fiyat Tahmini (USD) 2026 için PRXVT by Virtuals (PRXVT) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, PRXVT by Virtuals %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,003660 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için PRXVT by Virtuals (PRXVT) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, PRXVT by Virtuals %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,003843 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için PRXVT by Virtuals (PRXVT) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, PRXVT varlığının 2028 yılında $ 0,004035 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için PRXVT by Virtuals (PRXVT) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, PRXVT varlığının 2029 yılında $ 0,004237 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için PRXVT by Virtuals (PRXVT) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, PRXVT varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,004449 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için PRXVT by Virtuals (PRXVT) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında PRXVT by Virtuals fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,007247 seviyesine ulaşabilir. 2050 için PRXVT by Virtuals (PRXVT) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında PRXVT by Virtuals fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,011805 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,003660 %0,00

2050 $ 0,011805 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli PRXVT by Virtuals Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 12, 2026(Bugün) $ 0,003660 %0,00

January 13, 2026(Yarın) $ 0,003660 %0,01

January 19, 2026(Bu Hafta) $ 0,003663 %0,10

February 11, 2026(30 Gün) $ 0,003675 %0,41 Bugün için PRXVT by Virtuals (PRXVT) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Bugün) tarihinde PRXVT için öngörülen fiyat 0,003660$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için PRXVT by Virtuals (PRXVT) Fiyat Tahmini January 13, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak PRXVT için yapılan fiyat tahmini 0,003660$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için PRXVT by Virtuals (PRXVT) Fiyat Tahmini January 19, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, PRXVT için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,003663$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük PRXVT by Virtuals (PRXVT) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında PRXVT için öngörülen fiyat 0,003675$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut PRXVT by Virtuals Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 2,28M$ 2,28M $ 2,28M Dolaşım Arzı 623,96M 623,96M 623,96M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son PRXVT fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki PRXVT arzı 623,96M olup, toplam piyasa değeri $ 2,28M şeklindedir. Canlı PRXVT Fiyatını Görüntüle

PRXVT by Virtuals Fiyat Geçmişi PRXVT by Virtuals canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki PRXVT by Virtuals fiyatı 0,003660 USD'dir. Dolaşımdaki PRXVT by Virtuals(PRXVT) arzı 623,96M PRXVT olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 2.283.216$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%7,30 $ -0,000288 $ 0,004628 $ 0,003531

7 Gün %1.082,13 $ 0,039610 $ 0,006657 $ 0,000034

30 Gün -%46,19 $ -0,001691 $ 0,006657 $ 0,000034 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, PRXVT by Virtuals fiyat hareketi -0,000288$ oldu ve -%7,30 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, PRXVT by Virtuals en yüksek 0,006657$ ve en düşük 0,000034$ fiyatından işlem gördü ve %1.082,13 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, PRXVT için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, PRXVT by Virtuals, -%46,19 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,001691$ oldu. Bu durum, PRXVT için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

PRXVT by Virtuals (PRXVT) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? PRXVT by Virtuals Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak PRXVT için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, PRXVT by Virtuals için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen PRXVT fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının PRXVT by Virtuals fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, PRXVT varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): PRXVT için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak PRXVT by Virtuals için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

PRXVT Fiyat Tahmini Neden Önemli?

PRXVT Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): PRXVT, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, PRXVT, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için PRXVT fiyat tahmini nedir? PRXVT by Virtuals (PRXVT) fiyat tahmin aracına göre, PRXVT fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 PRXVT 2027 yılında ne kadar olacak? 1 PRXVT by Virtuals (PRXVT) varlığının şu anki fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modeline göre, PRXVT varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında PRXVT için tahmini fiyat hedefi nedir? PRXVT by Virtuals (PRXVT) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar PRXVT başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında PRXVT için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, PRXVT by Virtuals (PRXVT) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında PRXVT için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, PRXVT by Virtuals (PRXVT) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 1 PRXVT 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 PRXVT by Virtuals (PRXVT) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, PRXVT, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için PRXVT fiyat tahmini nedir? PRXVT by Virtuals (PRXVT) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 PRXVT fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.