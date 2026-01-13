Bugünkü PRXVT by Virtuals Fiyatı

Bugünkü PRXVT by Virtuals (PRXVT) fiyatı $ 0,0040568 olup, son 24 saatte % 5,73 değişim gösterdi. Mevcut PRXVT / USD dönüşüm oranı PRXVT başına $ 0,0040568 şeklindedir.

PRXVT by Virtuals, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.518.457 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 623,96M PRXVT şeklindedir. Son 24 saat içinde PRXVT, $ 0,00343238 (en düşük) ile $ 0,00426788 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00897519 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PRXVT, son bir saatte +%1,30 ve son 7 günde +%1.388,53 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

PRXVT by Virtuals (PRXVT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,52M$ 2,52M $ 2,52M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,04M$ 4,04M $ 4,04M Dolaşım Arzı 623,96M 623,96M 623,96M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

