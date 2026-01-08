Quantum Innovate (SN63) Fiyat Tahmini (USD)

Quantum Innovate fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Quantum Innovate Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Quantum Innovate (SN63) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Quantum Innovate %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 2,46 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Quantum Innovate (SN63) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Quantum Innovate %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 2,583 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Quantum Innovate (SN63) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, SN63 varlığının 2028 yılında $ 2,7121 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Quantum Innovate (SN63) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, SN63 varlığının 2029 yılında $ 2,8477 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Quantum Innovate (SN63) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, SN63 varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 2,9901 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Quantum Innovate (SN63) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Quantum Innovate fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 4,8706 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Quantum Innovate (SN63) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Quantum Innovate fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 7,9337 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 2,46 %0,00

2027 $ 2,583 %5,00

2028 $ 2,7121 %10,25

2029 $ 2,8477 %15,76

2030 $ 2,9901 %21,55

2031 $ 3,1396 %27,63

2032 $ 3,2966 %34,01

2033 $ 3,4614 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 3,6345 %47,75

2035 $ 3,8162 %55,13

2036 $ 4,0070 %62,89

2037 $ 4,2074 %71,03

2038 $ 4,4178 %79,59

2039 $ 4,6386 %88,56

2040 $ 4,8706 %97,99

2050 $ 7,9337 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Quantum Innovate Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 8, 2026(Bugün) $ 2,46 %0,00

January 9, 2026(Yarın) $ 2,4603 %0,01

January 15, 2026(Bu Hafta) $ 2,4623 %0,10

February 7, 2026(30 Gün) $ 2,4701 %0,41 Bugün için Quantum Innovate (SN63) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bugün) tarihinde SN63 için öngörülen fiyat 2,46$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Quantum Innovate (SN63) Fiyat Tahmini January 9, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak SN63 için yapılan fiyat tahmini 2,4603$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Quantum Innovate (SN63) Fiyat Tahmini January 15, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, SN63 için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 2,4623$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Quantum Innovate (SN63) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında SN63 için öngörülen fiyat 2,4701$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Quantum Innovate Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 8,91M Dolaşım Arzı 3,62M Hacim (24 sa) ---- -- En son SN63 fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki SN63 arzı 3,62M olup, toplam piyasa değeri $ 8,91M şeklindedir.

Quantum Innovate Fiyat Geçmişi Quantum Innovate canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Quantum Innovate fiyatı 2,46 USD'dir. Dolaşımdaki Quantum Innovate(SN63) arzı 3,62M SN63 olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 8.914.309$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%6,81 $ -0,179816 $ 2,66 $ 2,43

7 Gün %33,86 $ 0,833069 $ 2,7269 $ 1,8071

30 Gün -%10,71 $ -0,263511 $ 2,7269 $ 1,8071 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Quantum Innovate fiyat hareketi -0,179816$ oldu ve -%6,81 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Quantum Innovate en yüksek 2,7269$ ve en düşük 1,8071$ fiyatından işlem gördü ve %33,86 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, SN63 için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Quantum Innovate, -%10,71 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,263511$ oldu. Bu durum, SN63 için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Quantum Innovate (SN63) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Quantum Innovate Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak SN63 için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Quantum Innovate için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen SN63 fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Quantum Innovate fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, SN63 varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): SN63 için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Quantum Innovate için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

SN63 Fiyat Tahmini Neden Önemli?

SN63 Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

