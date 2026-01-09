Bugünkü Quantum Innovate Fiyatı

Bugünkü Quantum Innovate (SN63) fiyatı $ 2,48 olup, son 24 saatte % 1,29 değişim gösterdi. Mevcut SN63 / USD dönüşüm oranı SN63 başına $ 2,48 şeklindedir.

Quantum Innovate, şu anda piyasa değeri açısından $ 9.020.972 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,63M SN63 şeklindedir. Son 24 saat içinde SN63, $ 2,42 (en düşük) ile $ 2,74 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 16,06 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,757059 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SN63, son bir saatte -%0,63 ve son 7 günde +%30,84 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Quantum Innovate (SN63) Piyasa Bilgileri

