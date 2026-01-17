Shiden Network (SDN) Fiyat Tahmini (USD)

Shiden Network fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Shiden Network Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Shiden Network (SDN) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Shiden Network %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,024855 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Shiden Network (SDN) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Shiden Network %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,026098 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Shiden Network (SDN) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, SDN varlığının 2028 yılında $ 0,027403 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Shiden Network (SDN) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, SDN varlığının 2029 yılında $ 0,028773 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Shiden Network (SDN) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, SDN varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,030212 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Shiden Network (SDN) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Shiden Network fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,049213 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Shiden Network (SDN) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Shiden Network fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,080163 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,024855 %0,00

2027 $ 0,026098 %5,00

2028 $ 0,027403 %10,25

2029 $ 0,028773 %15,76

2030 $ 0,030212 %21,55

2031 $ 0,031723 %27,63

2032 $ 0,033309 %34,01

2033 $ 0,034974 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0,036723 %47,75

2035 $ 0,038559 %55,13

2036 $ 0,040487 %62,89

2037 $ 0,042512 %71,03

2038 $ 0,044637 %79,59

2039 $ 0,046869 %88,56

2040 $ 0,049213 %97,99

2050 $ 0,080163 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Shiden Network Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 17, 2026(Bugün) $ 0,024855 %0,00

January 18, 2026(Yarın) $ 0,024859 %0,01

January 24, 2026(Bu Hafta) $ 0,024879 %0,10

February 16, 2026(30 Gün) $ 0,024958 %0,41 Bugün için Shiden Network (SDN) Fiyat Tahmini January 17, 2026(Bugün) tarihinde SDN için öngörülen fiyat 0,024855$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Shiden Network (SDN) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak SDN için yapılan fiyat tahmini 0,024859$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Shiden Network (SDN) Fiyat Tahmini January 24, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, SDN için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,024879$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Shiden Network (SDN) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında SDN için öngörülen fiyat 0,024958$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Shiden Network Fiyat Geçmişi Shiden Network canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Shiden Network fiyatı 0,024855 USD'dir. Dolaşımdaki Shiden Network(SDN) arzı 68,25M SDN olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 1.686.865$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %23,93 $ 0,004799 $ 0,025242 $ 0,018723

7 Gün -%5,73 $ -0,001424 $ 0,026817 $ 0,018503

30 Gün -%8,34 $ -0,002074 $ 0,026817 $ 0,018503 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Shiden Network fiyat hareketi 0,004799$ oldu ve %23,93 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Shiden Network en yüksek 0,026817$ ve en düşük 0,018503$ fiyatından işlem gördü ve -%5,73 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, SDN için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Shiden Network, -%8,34 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,002074$ oldu. Bu durum, SDN için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Shiden Network (SDN) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Shiden Network Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak SDN için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Shiden Network için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen SDN fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Shiden Network fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, SDN varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): SDN için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Shiden Network için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

SDN Fiyat Tahmini Neden Önemli?

SDN Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

