Bugünkü Shiden Network Fiyatı

Bugünkü Shiden Network (SDN) fiyatı $ 0,02524043 olup, son 24 saatte % 30,60 değişim gösterdi. Mevcut SDN / USD dönüşüm oranı SDN başına $ 0,02524043 şeklindedir.

Shiden Network, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.722.912 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 68,26M SDN şeklindedir. Son 24 saat içinde SDN, $ 0,01872378 (en düşük) ile $ 0,02524211 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 8,36 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01801155 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SDN, son bir saatte +%1,21 ve son 7 günde -%4,23 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Shiden Network (SDN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,72M$ 1,72M $ 1,72M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,21M$ 2,21M $ 2,21M Dolaşım Arzı 68,26M 68,26M 68,26M Toplam Arz 87.468.588,1699897 87.468.588,1699897 87.468.588,1699897

Şu anki Shiden Network piyasa değeri $ 1,72M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SDN arzı 68,26M olup, toplam arzı 87468588.1699897. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,21M.