2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için Smilee fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, SMILEE varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

Smilee fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Smilee Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Smilee (SMILEE) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Smilee %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,091724 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Smilee (SMILEE) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Smilee %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,096310 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Smilee (SMILEE) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, SMILEE varlığının 2028 yılında $ 0,101125 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Smilee (SMILEE) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, SMILEE varlığının 2029 yılında $ 0,106181 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Smilee (SMILEE) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, SMILEE varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,111491 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Smilee (SMILEE) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Smilee fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,181607 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Smilee (SMILEE) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Smilee fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,295819 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,091724 %0,00

Mevcut Smilee Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 183,45K$ 183,45K $ 183,45K Dolaşım Arzı 2,00M 2,00M 2,00M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son SMILEE fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki SMILEE arzı 2,00M olup, toplam piyasa değeri $ 183,45K şeklindedir. Canlı SMILEE Fiyatını Görüntüle

Smilee Fiyat Geçmişi Smilee canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Smilee fiyatı 0,091724 USD'dir. Dolaşımdaki Smilee(SMILEE) arzı 2,00M SMILEE olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 183.449$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%1,08 $ -0,001006 $ 0,093812 $ 0,091624

7 Gün %0,53 $ 0,000486 $ 0,159708 $ 0,089107

30 Gün -%42,56 $ -0,039044 $ 0,159708 $ 0,089107 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Smilee fiyat hareketi -0,001006$ oldu ve -%1,08 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Smilee en yüksek 0,159708$ ve en düşük 0,089107$ fiyatından işlem gördü ve %0,53 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, SMILEE için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Smilee, -%42,56 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,039044$ oldu. Bu durum, SMILEE için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Smilee (SMILEE) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Smilee Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak SMILEE için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Smilee için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen SMILEE fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Smilee fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, SMILEE varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): SMILEE için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Smilee için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

SMILEE Fiyat Tahmini Neden Önemli?

SMILEE Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): SMILEE, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, SMILEE, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için SMILEE fiyat tahmini nedir? Smilee (SMILEE) fiyat tahmin aracına göre, SMILEE fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 SMILEE 2027 yılında ne kadar olacak? 1 Smilee (SMILEE) varlığının şu anki fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modeline göre, SMILEE varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında SMILEE için tahmini fiyat hedefi nedir? Smilee (SMILEE) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar SMILEE başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında SMILEE için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Smilee (SMILEE) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında SMILEE için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Smilee (SMILEE) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 1 SMILEE 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Smilee (SMILEE) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, SMILEE, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için SMILEE fiyat tahmini nedir? Smilee (SMILEE) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 SMILEE fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.