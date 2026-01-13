Bugünkü Smilee Fiyatı

Bugünkü Smilee (SMILEE) fiyatı $ 0,075996 olup, son 24 saatte % 15,39 değişim gösterdi. Mevcut SMILEE / USD dönüşüm oranı SMILEE başına $ 0,075996 şeklindedir.

Smilee, şu anda piyasa değeri açısından $ 151.992 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,00M SMILEE şeklindedir. Son 24 saat içinde SMILEE, $ 0,075978 (en düşük) ile $ 0,091401 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,202121 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,075978 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SMILEE, son bir saatte -%0,03 ve son 7 günde -%18,86 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Smilee (SMILEE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 151,99K$ 151,99K $ 151,99K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 759,96K$ 759,96K $ 759,96K Dolaşım Arzı 2,00M 2,00M 2,00M Toplam Arz 10.000.000,0 10.000.000,0 10.000.000,0

