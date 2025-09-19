SolNav AI (SOLNAV) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için SolNav AI fiyat tahminlerini alın. SOLNAV fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

SOLNAV Al

SolNav AI fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini SolNav AI 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için SolNav AI (SOLNAV) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, SolNav AI, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,001698 fiyatından işlem görebilir. 2026 için SolNav AI (SOLNAV) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, SolNav AI, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,001783 fiyatından işlem görebilir. 2027 için SolNav AI (SOLNAV) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, SOLNAV için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,001873 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için SolNav AI (SOLNAV) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, SOLNAV için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,001966 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için SolNav AI (SOLNAV) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, SOLNAV için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,002065 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için SolNav AI (SOLNAV) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, SOLNAV için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,002168 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için SolNav AI (SOLNAV) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında SolNav AI fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,003532 seviyesine ulaşabilir. 2050 için SolNav AI (SOLNAV) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında SolNav AI fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,005753 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 0,001698 %0,00

2026 $ 0,001783 %5,00

2027 $ 0,001873 %10,25

2028 $ 0,001966 %15,76

2029 $ 0,002065 %21,55

2030 $ 0,002168 %27,63

2031 $ 0,002276 %34,01

2032 $ 0,002390 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,002510 %47,75

2034 $ 0,002635 %55,13

2035 $ 0,002767 %62,89

2036 $ 0,002905 %71,03

2037 $ 0,003051 %79,59

2038 $ 0,003203 %88,56

2039 $ 0,003363 %97,99

2040 $ 0,003532 %107,89 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli SolNav AI Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme September 19, 2025(Bugün) $ 0,001698 %0,00

September 20, 2025(Yarın) $ 0,001699 %0,01

September 26, 2025(Bu Hafta) $ 0,001700 %0,10

October 19, 2025(30 Gün) $ 0,001705 %0,41 Bugün için SolNav AI (SOLNAV) Fiyat Tahmini September 19, 2025(Bugün) tarihinde SOLNAV için öngörülen fiyat 0,001698$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için SolNav AI (SOLNAV) Fiyat Tahmini September 20, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak SOLNAV için yapılan fiyat tahmini 0,001699$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için SolNav AI (SOLNAV) Fiyat Tahmini September 26, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, SOLNAV için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,001700$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük SolNav AI (SOLNAV) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında SOLNAV için öngörülen fiyat 0,001705$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut SolNav AI Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 169,11K$ 169,11K $ 169,11K Dolaşım Arzı 99,94M 99,94M 99,94M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son SOLNAV fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki SOLNAV arzı 99,94M olup, toplam piyasa değeri $ 169,11K şeklindedir. Canlı SOLNAV Fiyatını Görüntüle

SolNav AI Fiyat Geçmişi SolNav AI canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki SolNav AI fiyatı 0,001698 USD'dir. Dolaşımdaki SolNav AI(SOLNAV) arzı 99,94M SOLNAV olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 169.112$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%47,70 $ -0,001549 $ 0,003499 $ 0,001592

7 Gün %0,00 $ 0 $ 0,005557 $ 0,000564

30 Gün %0,00 $ 0 $ 0,005557 $ 0,000564 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, SolNav AI fiyat hareketi -0,001549$ oldu ve -%47,70 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, SolNav AI en yüksek 0,005557$ ve en düşük 0,000564$ fiyatından işlem gördü ve %0,00 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, SOLNAV için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, SolNav AI, %0,00 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0$ oldu. Bu durum, SOLNAV için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

SolNav AI (SOLNAV) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? SolNav AI Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak SOLNAV için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, SolNav AI için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen SOLNAV fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının SolNav AI fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, SOLNAV varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): SOLNAV için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak SolNav AI için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

SOLNAV Fiyat Tahmini Neden Önemli?

SOLNAV Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): SOLNAV, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, SOLNAV, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için SOLNAV fiyat tahmini nedir? SolNav AI (SOLNAV) fiyat tahmin aracına göre, SOLNAV fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 SOLNAV 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 SolNav AI (SOLNAV) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, SOLNAV, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında SOLNAV için tahmini fiyat hedefi nedir? SolNav AI (SOLNAV) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 SOLNAV fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında SOLNAV için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, SolNav AI (SOLNAV), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında SOLNAV için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, SolNav AI (SOLNAV), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 SOLNAV 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 SolNav AI (SOLNAV) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, SOLNAV, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için SOLNAV fiyat tahmini nedir? SolNav AI (SOLNAV) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 SOLNAV fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol