SolNav AI Logosu

SolNav AI Fiyatı (SOLNAV)

Listelenmedi

1 SOLNAV / USD Canlı Fiyatı:

$0,00209208
$0,00209208$0,00209208
+%21,301D
mexc
USD
SolNav AI (SOLNAV) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-18 23:56:48 (UTC+8)

SolNav AI (SOLNAV) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00159277
$ 0,00159277$ 0,00159277
24 sa Düşük
$ 0,00349972
$ 0,00349972$ 0,00349972
24 sa Yüksek

$ 0,00159277
$ 0,00159277$ 0,00159277

$ 0,00349972
$ 0,00349972$ 0,00349972

$ 0,00638547
$ 0,00638547$ 0,00638547

$ 0
$ 0$ 0

-%2,80

+%21,38

--

--

SolNav AI (SOLNAV) canlı fiyatı $0,00209208. SOLNAV, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00159277 ve en yüksek $ 0,00349972 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SOLNAV için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00638547, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SOLNAV son bir saatte -%2,80 değişim gösterdi, 24 saatte +%21,38 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

SolNav AI (SOLNAV) Piyasa Bilgileri

$ 219,21K
$ 219,21K$ 219,21K

--
----

$ 328,76K
$ 328,76K$ 328,76K

99,94M
99,94M 99,94M

149.881.001,1201661
149.881.001,1201661 149.881.001,1201661

Şu anki SolNav AI piyasa değeri $ 219,21K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SOLNAV arzı 99,94M olup, toplam arzı 149881001.1201661. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 328,76K.

SolNav AI (SOLNAV) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, SolNav AI / USD fiyat değişimi, $ +0,0003685.
Son 30 gün içerisinde, SolNav AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, SolNav AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, SolNav AI / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0003685+%21,38
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

SolNav AI (SOLNAV) Nedir?

Drive to Earn AI Navigation

SolNav AI (SOLNAV) Kaynağı

Resmi Websitesi

SolNav AI Fiyat Tahmini (USD)

SolNav AI (SOLNAV) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? SolNav AI (SOLNAV) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak SolNav AI için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

SolNav AI fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SOLNAV Varlığından Yerel Para Birimlerine

SolNav AI (SOLNAV) Token Ekonomisi

SolNav AI (SOLNAV) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SOLNAV tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: SolNav AI (SOLNAV) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü SolNav AI (SOLNAV) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SOLNAV fiyatı, 0,00209208 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SOLNAV / USD güncel fiyatı nedir?
SOLNAV / USD güncel fiyatı $ 0,00209208. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
SolNav AI varlığının piyasa değeri nedir?
SOLNAV piyasa değeri $ 219,21K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SOLNAV arzı nedir?
Dolaşımdaki SOLNAV arzı, 99,94M USD.
SOLNAV için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SOLNAV, ATH fiyatı olan 0,00638547 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SOLNAV fiyatı (ATL) nedir?
SOLNAV, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
SOLNAV işlem hacmi nedir?
SOLNAV için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SOLNAV bu yıl daha da yükselir mi?
SOLNAV piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SOLNAV fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-18 23:56:48 (UTC+8)

SolNav AI (SOLNAV) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-18 11:44:00Sektör Haberleri
Fed faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü, altcoinler geniş çapta yükseldi, APX 24 saatte %309'dan fazla artış gösterdi
09-18 03:09:00Sektör Haberleri
Veri: Bugün Bitcoin, 29.685 BTC'nin birikim adreslerine akmasıyla 2025'in ikinci en büyük günlük girişini kaydetti
09-16 14:49:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 359 milyon dolar net giriş görürken, Bitcoin spot ETF'leri 259 milyon dolar net giriş kaydetti
09-16 14:26:00Sektör Haberleri
Base ekosistem tokenleri genel olarak yükseldi, "Base'in token ihracını araştırması" haberinin etkisiyle
09-15 18:21:00Sektör Haberleri
Altcoinler Tüm Piyasada Düşüyor, HIFI 24 Saatte %47'den Fazla Değer Kaybetti
09-15 15:08:00Sektör Haberleri
24 Saatlik Spot Sermaye Giriş/Çıkış Sıralaması: SOL 30,4 Milyon Dolar Net Giriş, PUMP 10,6 Milyon Dolar Net Giriş

