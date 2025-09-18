SolNav AI (SOLNAV) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00159277 $ 0,00159277 $ 0,00159277 24 sa Düşük $ 0,00349972 $ 0,00349972 $ 0,00349972 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00159277$ 0,00159277 $ 0,00159277 24 sa Yüksek $ 0,00349972$ 0,00349972 $ 0,00349972 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00638547$ 0,00638547 $ 0,00638547 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%2,80 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%21,38 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

SolNav AI (SOLNAV) canlı fiyatı $0,00209208. SOLNAV, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00159277 ve en yüksek $ 0,00349972 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SOLNAV için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00638547, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SOLNAV son bir saatte -%2,80 değişim gösterdi, 24 saatte +%21,38 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

SolNav AI (SOLNAV) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 219,21K$ 219,21K $ 219,21K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 328,76K$ 328,76K $ 328,76K Dolaşım Arzı 99,94M 99,94M 99,94M Toplam Arz 149.881.001,1201661 149.881.001,1201661 149.881.001,1201661

Şu anki SolNav AI piyasa değeri $ 219,21K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SOLNAV arzı 99,94M olup, toplam arzı 149881001.1201661. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 328,76K.