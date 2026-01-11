Stake DAO (SDT) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için Stake DAO fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, SDT varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

Stake DAO fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Stake DAO Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Stake DAO (SDT) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Stake DAO %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,238629 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Stake DAO (SDT) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Stake DAO %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,250560 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Stake DAO (SDT) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, SDT varlığının 2028 yılında $ 0,263088 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Stake DAO (SDT) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, SDT varlığının 2029 yılında $ 0,276242 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Stake DAO (SDT) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, SDT varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,290055 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Stake DAO (SDT) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Stake DAO fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,472469 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Stake DAO (SDT) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Stake DAO fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,769602 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,238629 %0,00

2027 $ 0,250560 %5,00

2028 $ 0,263088 %10,25

2029 $ 0,276242 %15,76

2030 $ 0,290055 %21,55

2031 $ 0,304557 %27,63

2032 $ 0,319785 %34,01

2033 $ 0,335774 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0,352563 %47,75

2035 $ 0,370191 %55,13

2036 $ 0,388701 %62,89

2037 $ 0,408136 %71,03

2038 $ 0,428543 %79,59

2039 $ 0,449970 %88,56

2040 $ 0,472469 %97,99

2050 $ 0,769602 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Stake DAO Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 11, 2026(Bugün) $ 0,238629 %0,00

January 12, 2026(Yarın) $ 0,238661 %0,01

January 18, 2026(Bu Hafta) $ 0,238857 %0,10

February 10, 2026(30 Gün) $ 0,239609 %0,41 Bugün için Stake DAO (SDT) Fiyat Tahmini January 11, 2026(Bugün) tarihinde SDT için öngörülen fiyat 0,238629$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Stake DAO (SDT) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak SDT için yapılan fiyat tahmini 0,238661$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Stake DAO (SDT) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, SDT için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,238857$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Stake DAO (SDT) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında SDT için öngörülen fiyat 0,239609$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Stake DAO Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 15,93M$ 15,93M $ 15,93M Dolaşım Arzı 66,76M 66,76M 66,76M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son SDT fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki SDT arzı 66,76M olup, toplam piyasa değeri $ 15,93M şeklindedir. Canlı SDT Fiyatını Görüntüle

Stake DAO Fiyat Geçmişi Stake DAO canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Stake DAO fiyatı 0,238629 USD'dir. Dolaşımdaki Stake DAO(SDT) arzı 66,76M SDT olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 15.931.616$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %2,49 $ 0,005797 $ 0,238566 $ 0,23268

7 Gün -%0,29 $ -0,000713 $ 0,264231 $ 0,230200

30 Gün -%14,57 $ -0,034775 $ 0,264231 $ 0,230200 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Stake DAO fiyat hareketi 0,005797$ oldu ve %2,49 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Stake DAO en yüksek 0,264231$ ve en düşük 0,230200$ fiyatından işlem gördü ve -%0,29 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, SDT için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Stake DAO, -%14,57 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,034775$ oldu. Bu durum, SDT için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Stake DAO (SDT) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Stake DAO Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak SDT için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Stake DAO için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen SDT fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Stake DAO fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, SDT varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): SDT için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Stake DAO için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

SDT Fiyat Tahmini Neden Önemli?

SDT Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): SDT, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, SDT, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için SDT fiyat tahmini nedir? Stake DAO (SDT) fiyat tahmin aracına göre, SDT fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 SDT 2027 yılında ne kadar olacak? 1 Stake DAO (SDT) varlığının şu anki fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modeline göre, SDT varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında SDT için tahmini fiyat hedefi nedir? Stake DAO (SDT) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar SDT başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında SDT için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Stake DAO (SDT) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında SDT için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Stake DAO (SDT) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 1 SDT 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Stake DAO (SDT) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, SDT, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için SDT fiyat tahmini nedir? Stake DAO (SDT) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 SDT fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.