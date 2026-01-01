Bugünkü Stake DAO Fiyatı

Bugünkü Stake DAO (SDT) fiyatı $ 0,237599 olup, son 24 saatte % 0,17 değişim gösterdi. Mevcut SDT / USD dönüşüm oranı SDT başına $ 0,237599 şeklindedir.

Stake DAO, şu anda piyasa değeri açısından $ 15.863.273 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 66,76M SDT şeklindedir. Son 24 saat içinde SDT, $ 0,236165 (en düşük) ile $ 0,242023 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 17,38 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01522558 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SDT, son bir saatte -%0,10 ve son 7 günde -%3,32 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Stake DAO (SDT) Piyasa Bilgileri

Şu anki Stake DAO piyasa değeri $ 15,86M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SDT arzı 66,76M olup, toplam arzı 68912381.85636982. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 16,37M.