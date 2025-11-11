Staked USD Coin (SUSD) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Staked USD Coin fiyat tahminlerini alın. SUSD fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Staked USD Coin fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Staked USD Coin 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Staked USD Coin (SUSD) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Staked USD Coin, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 1,003 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Staked USD Coin (SUSD) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Staked USD Coin, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 1,0531 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Staked USD Coin (SUSD) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, SUSD için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 1,1058 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Staked USD Coin (SUSD) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, SUSD için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 1,1610 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Staked USD Coin (SUSD) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, SUSD için 2029 yılı hedef fiyatı $ 1,2191 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Staked USD Coin (SUSD) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, SUSD için 2030 yılı hedef fiyatı $ 1,2801 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Staked USD Coin (SUSD) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Staked USD Coin fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 2,0851 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Staked USD Coin (SUSD) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Staked USD Coin fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 3,3965 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 1,003 %0,00

December 11, 2025(30 Gün) $ 1,0071 %0,41 Bugün için Staked USD Coin (SUSD) Fiyat Tahmini November 11, 2025(Bugün) tarihinde SUSD için öngörülen fiyat 1,003$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Staked USD Coin (SUSD) Fiyat Tahmini November 12, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak SUSD için yapılan fiyat tahmini 1,0031$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Staked USD Coin (SUSD) Fiyat Tahmini November 18, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, SUSD için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 1,0039$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Staked USD Coin (SUSD) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında SUSD için öngörülen fiyat 1,0071$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Staked USD Coin Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 1,01M$ 1,01M $ 1,01M Dolaşım Arzı 1,02M 1,02M 1,02M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son SUSD fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki SUSD arzı 1,02M olup, toplam piyasa değeri $ 1,01M şeklindedir. Canlı SUSD Fiyatını Görüntüle

Staked USD Coin Fiyat Geçmişi Staked USD Coin canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Staked USD Coin fiyatı 1,003 USD'dir. Dolaşımdaki Staked USD Coin(SUSD) arzı 1,02M SUSD olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 1.013.223$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,14 $ 0,001406 $ 1,007 $ 0,990893

7 Gün %0,23 $ 0,002258 $ 1,0058 $ 0,990892

30 Gün %0,00 $ 0 $ 1,0058 $ 0,990892 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Staked USD Coin fiyat hareketi 0,001406$ oldu ve %0,14 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Staked USD Coin en yüksek 1,0058$ ve en düşük 0,990892$ fiyatından işlem gördü ve %0,23 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, SUSD için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Staked USD Coin, %0,00 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0$ oldu. Bu durum, SUSD için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Staked USD Coin (SUSD) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Staked USD Coin Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak SUSD için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Staked USD Coin için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen SUSD fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Staked USD Coin fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, SUSD varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): SUSD için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Staked USD Coin için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

SUSD Fiyat Tahmini Neden Önemli?

SUSD Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): SUSD, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, SUSD, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için SUSD fiyat tahmini nedir? Staked USD Coin (SUSD) fiyat tahmin aracına göre, SUSD fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 SUSD 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Staked USD Coin (SUSD) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, SUSD, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında SUSD için tahmini fiyat hedefi nedir? Staked USD Coin (SUSD) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 SUSD fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında SUSD için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Staked USD Coin (SUSD), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında SUSD için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Staked USD Coin (SUSD), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 SUSD 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Staked USD Coin (SUSD) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, SUSD, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için SUSD fiyat tahmini nedir? Staked USD Coin (SUSD) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 SUSD fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.