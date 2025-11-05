BorsaDEX+
Bugünkü canlı Staked USD Coin fiyatı 0,998965 USD. SUSD / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. SUSD fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

SUSD Hakkında Daha Fazla Bilgi

SUSD Fiyat Bilgileri

SUSD Nedir

SUSD Whitepaper

SUSD Resmi Websitesi

SUSD Token Ekonomisi

SUSD Fiyat Tahmini

Staked USD Coin Logosu

Staked USD Coin Fiyatı (SUSD)

Listelenmedi

1 SUSD / USD Canlı Fiyatı:

$0,999013
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Staked USD Coin (SUSD) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:15:11 (UTC+8)

Staked USD Coin (SUSD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,996599
24 sa Düşük
$ 1,003
24 sa Yüksek

$ 0,996599
$ 1,003
$ 1,006
$ 0,987027
--

+%0,06

+%0,06

+%0,06

Staked USD Coin (SUSD) canlı fiyatı $0,998965. SUSD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,996599 ve en yüksek $ 1,003 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SUSD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,006, en düşük fiyatı ise $ 0,987027 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SUSD son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte +%0,06 ve son 7 günde +%0,06 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Staked USD Coin (SUSD) Piyasa Bilgileri

$ 651,17K
--
----

$ 651,17K
650,21K
650.207,9333029999
650.207,9333029999 650.207,9333029999

Şu anki Staked USD Coin piyasa değeri $ 651,17K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SUSD arzı 650,21K olup, toplam arzı 650207.9333029999. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 651,17K.

Staked USD Coin (SUSD) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Staked USD Coin / USD fiyat değişimi, $ +0,00062653.
Son 30 gün içerisinde, Staked USD Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Staked USD Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Staked USD Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00062653+%0,06
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Staked USD Coin (SUSD) Nedir?

Staked USD Coin (sUSD) is a decentralized stable asset built on the BNB Smart Chain. It represents a staked version of USD-backed tokens and serves as a key component in the HedgeCore ecosystem — a transparent, yield-generating framework for stable assets. sUSD maintains a 1:1 peg with USDC through on-chain liquidity and automated rebalancing mechanisms, while allowing users to stake, earn yield, and participate in DeFi strategies with minimal volatility.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Staked USD Coin (SUSD) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Staked USD Coin Fiyat Tahmini (USD)

Staked USD Coin (SUSD) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Staked USD Coin (SUSD) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Staked USD Coin için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Staked USD Coin fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SUSD Varlığından Yerel Para Birimlerine

Staked USD Coin (SUSD) Token Ekonomisi

Staked USD Coin (SUSD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SUSD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Staked USD Coin (SUSD) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Staked USD Coin (SUSD) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SUSD fiyatı, 0,998965 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SUSD / USD güncel fiyatı nedir?
SUSD / USD güncel fiyatı $ 0,998965. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Staked USD Coin varlığının piyasa değeri nedir?
SUSD piyasa değeri $ 651,17K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SUSD arzı nedir?
Dolaşımdaki SUSD arzı, 650,21K USD.
SUSD için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SUSD, ATH fiyatı olan 1,006 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SUSD fiyatı (ATL) nedir?
SUSD, ATL fiyatı olan 0,987027 USD değerine düştü.
SUSD işlem hacmi nedir?
SUSD için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SUSD bu yıl daha da yükselir mi?
SUSD piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SUSD fiyat tahminine göz atın.
Staked USD Coin (SUSD) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

