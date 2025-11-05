Staked USD Coin (SUSD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,996599 $ 0,996599 $ 0,996599 24 sa Düşük $ 1,003 $ 1,003 $ 1,003 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,996599$ 0,996599 $ 0,996599 24 sa Yüksek $ 1,003$ 1,003 $ 1,003 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,006$ 1,006 $ 1,006 En Düşük Fiyat $ 0,987027$ 0,987027 $ 0,987027 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,06 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,06 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,06

Staked USD Coin (SUSD) canlı fiyatı $0,998965. SUSD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,996599 ve en yüksek $ 1,003 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SUSD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,006, en düşük fiyatı ise $ 0,987027 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SUSD son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte +%0,06 ve son 7 günde +%0,06 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Staked USD Coin (SUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 651,17K$ 651,17K $ 651,17K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 651,17K$ 651,17K $ 651,17K Dolaşım Arzı 650,21K 650,21K 650,21K Toplam Arz 650.207,9333029999 650.207,9333029999 650.207,9333029999

Şu anki Staked USD Coin piyasa değeri $ 651,17K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SUSD arzı 650,21K olup, toplam arzı 650207.9333029999. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 651,17K.