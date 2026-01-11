stUSDT Staked USDT (STUSDT) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için stUSDT Staked USDT fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, STUSDT varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

stUSDT Staked USDT fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 stUSDT Staked USDT Fiyat Tahmini (USD) 2026 için stUSDT Staked USDT (STUSDT) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, stUSDT Staked USDT %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,989678 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için stUSDT Staked USDT (STUSDT) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, stUSDT Staked USDT %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 1,0391 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için stUSDT Staked USDT (STUSDT) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, STUSDT varlığının 2028 yılında $ 1,0911 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için stUSDT Staked USDT (STUSDT) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, STUSDT varlığının 2029 yılında $ 1,1456 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için stUSDT Staked USDT (STUSDT) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, STUSDT varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 1,2029 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için stUSDT Staked USDT (STUSDT) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında stUSDT Staked USDT fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 1,9594 seviyesine ulaşabilir. 2050 için stUSDT Staked USDT (STUSDT) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında stUSDT Staked USDT fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 3,1918 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,989678 %0,00

2027 $ 1,0391 %5,00

2028 $ 1,0911 %10,25

2029 $ 1,1456 %15,76

2030 $ 1,2029 %21,55

2031 $ 1,2631 %27,63

2032 $ 1,3262 %34,01

2033 $ 1,3925 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 1,4622 %47,75

2035 $ 1,5353 %55,13

2036 $ 1,6120 %62,89

2037 $ 1,6926 %71,03

2038 $ 1,7773 %79,59

2039 $ 1,8661 %88,56

2040 $ 1,9594 %97,99

2050 $ 3,1918 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli stUSDT Staked USDT Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 11, 2026(Bugün) $ 0,989678 %0,00

January 12, 2026(Yarın) $ 0,989813 %0,01

January 18, 2026(Bu Hafta) $ 0,990627 %0,10

February 10, 2026(30 Gün) $ 0,993745 %0,41 Bugün için stUSDT Staked USDT (STUSDT) Fiyat Tahmini January 11, 2026(Bugün) tarihinde STUSDT için öngörülen fiyat 0,989678$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için stUSDT Staked USDT (STUSDT) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak STUSDT için yapılan fiyat tahmini 0,989813$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için stUSDT Staked USDT (STUSDT) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, STUSDT için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,990627$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük stUSDT Staked USDT (STUSDT) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında STUSDT için öngörülen fiyat 0,993745$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut stUSDT Staked USDT Fiyatı İstatistikleri
Piyasa Değeri $ 61,03M
Dolaşım Arzı 61,66M
Dolaşımdaki STUSDT arzı 61,66M olup, toplam piyasa değeri $ 61,03M şeklindedir.

stUSDT Staked USDT Fiyat Geçmişi stUSDT Staked USDT canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki stUSDT Staked USDT fiyatı 0,989678 USD'dir. Dolaşımdaki stUSDT Staked USDT(STUSDT) arzı 61,66M STUSDT olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 61.025.140$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,40 $ -0,004060 $ 0,995085 $ 0,985979

7 Gün -%3,92 $ -0,038862 $ 1,0301 $ 0,879749

30 Gün %0,26 $ 0,002603 $ 1,0301 $ 0,879749 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, stUSDT Staked USDT fiyat hareketi -0,004060$ oldu ve -%0,40 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, stUSDT Staked USDT en yüksek 1,0301$ ve en düşük 0,879749$ fiyatından işlem gördü ve -%3,92 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, STUSDT için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, stUSDT Staked USDT, %0,26 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,002603$ oldu. Bu durum, STUSDT için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

stUSDT Staked USDT (STUSDT) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? stUSDT Staked USDT Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak STUSDT için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, stUSDT Staked USDT için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen STUSDT fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının stUSDT Staked USDT fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, STUSDT varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): STUSDT için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak stUSDT Staked USDT için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

STUSDT Fiyat Tahmini Neden Önemli?

STUSDT Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

