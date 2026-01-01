Bugünkü stUSDT Staked USDT Fiyatı

Bugünkü stUSDT Staked USDT (STUSDT) fiyatı $ 0,996868 olup, son 24 saatte % 0,12 değişim gösterdi. Mevcut STUSDT / USD dönüşüm oranı STUSDT başına $ 0,996868 şeklindedir.

stUSDT Staked USDT, şu anda piyasa değeri açısından $ 61.271.380 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 61,46M STUSDT şeklindedir. Son 24 saat içinde STUSDT, $ 0,983565 (en düşük) ile $ 0,998053 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 2,01 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,159659 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, STUSDT, son bir saatte +%0,34 ve son 7 günde -%1,91 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

stUSDT Staked USDT (STUSDT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 61,27M$ 61,27M $ 61,27M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 61,27M$ 61,27M $ 61,27M Dolaşım Arzı 61,46M 61,46M 61,46M Toplam Arz 61.463.889,61681601 61.463.889,61681601 61.463.889,61681601

Şu anki stUSDT Staked USDT piyasa değeri $ 61,27M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki STUSDT arzı 61,46M olup, toplam arzı 61463889.61681601. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 61,27M.