Symbiosis SyBTC fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Symbiosis SyBTC 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Symbiosis SyBTC (SYBTC) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Symbiosis SyBTC, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 115.339 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Symbiosis SyBTC (SYBTC) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Symbiosis SyBTC, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 121.105,9500 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Symbiosis SyBTC (SYBTC) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, SYBTC için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 127.161,2475 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Symbiosis SyBTC (SYBTC) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, SYBTC için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 133.519,3098 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Symbiosis SyBTC (SYBTC) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, SYBTC için 2029 yılı hedef fiyatı $ 140.195,2753 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Symbiosis SyBTC (SYBTC) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, SYBTC için 2030 yılı hedef fiyatı $ 147.205,0391 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Symbiosis SyBTC (SYBTC) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Symbiosis SyBTC fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 239.781,4972 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Symbiosis SyBTC (SYBTC) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Symbiosis SyBTC fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 390.578,7925 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 115.339 %0,00

September 21, 2025(Yarın) $ 115.354,7998 %0,01

September 27, 2025(Bu Hafta) $ 115.449,5990 %0,10

Mevcut Symbiosis SyBTC Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 1,26M$ 1,26M $ 1,26M Dolaşım Arzı 10,91 10,91 10,91 Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son SYBTC fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki SYBTC arzı 10,91 olup, toplam piyasa değeri $ 1,26M şeklindedir. Canlı SYBTC Fiyatını Görüntüle

Symbiosis SyBTC Fiyat Geçmişi Symbiosis SyBTC canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Symbiosis SyBTC fiyatı 115.339 USD'dir. Dolaşımdaki Symbiosis SyBTC(SYBTC) arzı 10,91 SYBTC olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 1.257.638$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%1,46 $ -1.709,7898 $ 117.174 $ 114.735

7 Gün -%0,60 $ -699,8655 $ 117.721,6754 $ 113.398,9254

30 Gün %1,16 $ 1.339,2818 $ 117.721,6754 $ 113.398,9254 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Symbiosis SyBTC fiyat hareketi -1.709,7898$ oldu ve -%1,46 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Symbiosis SyBTC en yüksek 117.721,6754$ ve en düşük 113.398,9254$ fiyatından işlem gördü ve -%0,60 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, SYBTC için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Symbiosis SyBTC, %1,16 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 1.339,2818$ oldu. Bu durum, SYBTC için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Symbiosis SyBTC (SYBTC) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Symbiosis SyBTC Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak SYBTC için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Symbiosis SyBTC için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen SYBTC fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Symbiosis SyBTC fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, SYBTC varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): SYBTC için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Symbiosis SyBTC için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

SYBTC Fiyat Tahmini Neden Önemli?

SYBTC Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): SYBTC, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, SYBTC, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için SYBTC fiyat tahmini nedir? Symbiosis SyBTC (SYBTC) fiyat tahmin aracına göre, SYBTC fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 SYBTC 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Symbiosis SyBTC (SYBTC) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, SYBTC, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında SYBTC için tahmini fiyat hedefi nedir? Symbiosis SyBTC (SYBTC) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 SYBTC fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında SYBTC için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Symbiosis SyBTC (SYBTC), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında SYBTC için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Symbiosis SyBTC (SYBTC), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 SYBTC 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Symbiosis SyBTC (SYBTC) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, SYBTC, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için SYBTC fiyat tahmini nedir? Symbiosis SyBTC (SYBTC) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 SYBTC fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.