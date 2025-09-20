Symbiosis SyBTC (SYBTC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 114.735 $ 114.735 $ 114.735 24 sa Düşük $ 117.174 $ 117.174 $ 117.174 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 114.735$ 114.735 $ 114.735 24 sa Yüksek $ 117.174$ 117.174 $ 117.174 Tüm Zamanların En Yükseği $ 124.301$ 124.301 $ 124.301 En Düşük Fiyat $ 74.649$ 74.649 $ 74.649 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,05 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,51 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,68 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,68

Symbiosis SyBTC (SYBTC) canlı fiyatı $115.251. SYBTC, son 24 saat içinde en düşük $ 114.735 ve en yüksek $ 117.174 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SYBTC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 124.301, en düşük fiyatı ise $ 74.649 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SYBTC son bir saatte -%0,05 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,51 ve son 7 günde -%0,68 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Symbiosis SyBTC (SYBTC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,26M$ 1,26M $ 1,26M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,26M$ 1,26M $ 1,26M Dolaşım Arzı 10,91 10,91 10,91 Toplam Arz 10,91314709 10,91314709 10,91314709

Şu anki Symbiosis SyBTC piyasa değeri $ 1,26M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SYBTC arzı 10,91 olup, toplam arzı 10.91314709. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,26M.