Bugünkü canlı Symbiosis SyBTC fiyatı 115.251 USD. SYBTC / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. SYBTC fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Symbiosis SyBTC fiyatı 115.251 USD. SYBTC / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. SYBTC fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

SYBTC Hakkında Daha Fazla Bilgi

SYBTC Fiyat Bilgileri

SYBTC Resmi Websitesi

SYBTC Token Ekonomisi

SYBTC Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Symbiosis SyBTC Logosu

Symbiosis SyBTC Fiyatı (SYBTC)

Listelenmedi

1 SYBTC / USD Canlı Fiyatı:

$115.184
$115.184$115.184
-%1,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Symbiosis SyBTC (SYBTC) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 10:23:29 (UTC+8)

Symbiosis SyBTC (SYBTC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 114.735
$ 114.735$ 114.735
24 sa Düşük
$ 117.174
$ 117.174$ 117.174
24 sa Yüksek

$ 114.735
$ 114.735$ 114.735

$ 117.174
$ 117.174$ 117.174

$ 124.301
$ 124.301$ 124.301

$ 74.649
$ 74.649$ 74.649

-%0,05

-%1,51

-%0,68

-%0,68

Symbiosis SyBTC (SYBTC) canlı fiyatı $115.251. SYBTC, son 24 saat içinde en düşük $ 114.735 ve en yüksek $ 117.174 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SYBTC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 124.301, en düşük fiyatı ise $ 74.649 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SYBTC son bir saatte -%0,05 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,51 ve son 7 günde -%0,68 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Symbiosis SyBTC (SYBTC) Piyasa Bilgileri

$ 1,26M
$ 1,26M$ 1,26M

--
----

$ 1,26M
$ 1,26M$ 1,26M

10,91
10,91 10,91

10,91314709
10,91314709 10,91314709

Şu anki Symbiosis SyBTC piyasa değeri $ 1,26M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SYBTC arzı 10,91 olup, toplam arzı 10.91314709. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,26M.

Symbiosis SyBTC (SYBTC) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Symbiosis SyBTC / USD fiyat değişimi, $ -1.776,4094701818.
Son 30 gün içerisinde, Symbiosis SyBTC / USD fiyat değişimi, $ +1.248,5601834000.
Son 60 gün içerisinde, Symbiosis SyBTC / USD fiyat değişimi, $ -2.202,4581351000.
Son 90 gün içerisinde, Symbiosis SyBTC / USD fiyat değişimi, $ +12.622,77654924897.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -1.776,4094701818-%1,51
30 Gün$ +1.248,5601834000+%1,08
60 Gün$ -2.202,4581351000-%1,91
90 Gün$ +12.622,77654924897+%12,30

Symbiosis SyBTC (SYBTC) Nedir?

Symbiosis Finance is a multi-chain liquidity protocol. The platform aggregates exchange liquidity across EVM and selected non-EVM networks including TRON, Bitcoin, BNB, etc. Symbiosis Finance aims to solve a problem of liquidity transfer across multiple chains. With various bridges and swap platforms that currently create liquidity fragmentation, Symbiosis stands out as a unified easy-to-use solution that provides asset swap and liquidity transfer with one click and one transaction. $SIS is a native token of Symbiosis Finance protocol deployed on Ethereum, BNB, Scroll, ZK Sync Era, Arbitrum One, and Linea. The use cases originally designed for SIS include governance for the Symbiosis Protocol DAO and Treasury, protocol security, veSIS staking and rewarding incentives for Liquidity Provision. By staking SIS token within the Ethereum, BNB or zkSync networks, users can earn rewards. According to the website of the project, the SIS token additionally utilizes a liquidity rewarding program that includes ve (Vote Escrow) token - veSIS.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Symbiosis SyBTC (SYBTC) Kaynağı

Resmi Websitesi

Symbiosis SyBTC Fiyat Tahmini (USD)

Symbiosis SyBTC (SYBTC) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Symbiosis SyBTC (SYBTC) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Symbiosis SyBTC için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Symbiosis SyBTC fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SYBTC Varlığından Yerel Para Birimlerine

Symbiosis SyBTC (SYBTC) Token Ekonomisi

Symbiosis SyBTC (SYBTC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SYBTC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Symbiosis SyBTC (SYBTC) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Symbiosis SyBTC (SYBTC) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SYBTC fiyatı, 115.251 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SYBTC / USD güncel fiyatı nedir?
SYBTC / USD güncel fiyatı $ 115.251. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Symbiosis SyBTC varlığının piyasa değeri nedir?
SYBTC piyasa değeri $ 1,26M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SYBTC arzı nedir?
Dolaşımdaki SYBTC arzı, 10,91 USD.
SYBTC için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SYBTC, ATH fiyatı olan 124.301 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SYBTC fiyatı (ATL) nedir?
SYBTC, ATL fiyatı olan 74.649 USD değerine düştü.
SYBTC işlem hacmi nedir?
SYBTC için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SYBTC bu yıl daha da yükselir mi?
SYBTC piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SYBTC fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 10:23:29 (UTC+8)

Symbiosis SyBTC (SYBTC) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-19 14:44:00Sektör Haberleri
Bazı halka açık blok zinciri token'ları güç gösteriyor, IMX 24 saatlik artışı %16,3'e ulaşıyor
09-19 12:40:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 76 bildiriyor, iki gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor
09-19 11:35:00Sektör Haberleri
MetaMask 確認代幣發行，母公司執行長表示將「比預期更早」推出
09-18 11:44:00Sektör Haberleri
Fed faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü, altcoinler geniş çapta yükseldi, APX 24 saatte %309'dan fazla artış gösterdi
09-18 03:09:00Sektör Haberleri
Veri: Bugün Bitcoin, 29.685 BTC'nin birikim adreslerine akmasıyla 2025'in ikinci en büyük günlük girişini kaydetti
09-16 14:49:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 359 milyon dolar net giriş görürken, Bitcoin spot ETF'leri 259 milyon dolar net giriş kaydetti

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.