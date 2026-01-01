The Audit Oracle (AUDIT) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için The Audit Oracle fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, AUDIT varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

AUDIT Al

The Audit Oracle fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 The Audit Oracle Fiyat Tahmini (USD) 2026 için The Audit Oracle (AUDIT) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, The Audit Oracle %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,000383 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için The Audit Oracle (AUDIT) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, The Audit Oracle %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,000402 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için The Audit Oracle (AUDIT) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, AUDIT varlığının 2028 yılında $ 0,000422 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için The Audit Oracle (AUDIT) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, AUDIT varlığının 2029 yılında $ 0,000443 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için The Audit Oracle (AUDIT) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, AUDIT varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,000465 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için The Audit Oracle (AUDIT) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında The Audit Oracle fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000758 seviyesine ulaşabilir. 2050 için The Audit Oracle (AUDIT) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında The Audit Oracle fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,001235 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,000383 %0,00

2027 $ 0,000402 %5,00

2028 $ 0,000422 %10,25

2029 $ 0,000443 %15,76

2030 $ 0,000465 %21,55

2031 $ 0,000488 %27,63

2032 $ 0,000513 %34,01

2033 $ 0,000538 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0,000565 %47,75

2035 $ 0,000594 %55,13

2036 $ 0,000623 %62,89

2037 $ 0,000655 %71,03

2038 $ 0,000687 %79,59

2039 $ 0,000722 %88,56

2040 $ 0,000758 %97,99

2050 $ 0,001235 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli The Audit Oracle Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 12, 2026(Bugün) $ 0,000383 %0,00

January 13, 2026(Yarın) $ 0,000383 %0,01

January 19, 2026(Bu Hafta) $ 0,000383 %0,10

February 11, 2026(30 Gün) $ 0,000384 %0,41 Bugün için The Audit Oracle (AUDIT) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Bugün) tarihinde AUDIT için öngörülen fiyat 0,000383$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için The Audit Oracle (AUDIT) Fiyat Tahmini January 13, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak AUDIT için yapılan fiyat tahmini 0,000383$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için The Audit Oracle (AUDIT) Fiyat Tahmini January 19, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, AUDIT için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,000383$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük The Audit Oracle (AUDIT) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında AUDIT için öngörülen fiyat 0,000384$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut The Audit Oracle Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 156,03K$ 156,03K $ 156,03K Dolaşım Arzı 407,37M 407,37M 407,37M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son AUDIT fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki AUDIT arzı 407,37M olup, toplam piyasa değeri $ 156,03K şeklindedir. Canlı AUDIT Fiyatını Görüntüle

The Audit Oracle Fiyat Geçmişi The Audit Oracle canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki The Audit Oracle fiyatı 0,000383 USD'dir. Dolaşımdaki The Audit Oracle(AUDIT) arzı 407,37M AUDIT olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 156.034$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,04 $ 0 $ 0,000401 $ 0,000376

7 Gün %3,56 $ 0,000013 $ 0,000450 $ 0,000333

30 Gün %7,44 $ 0,000028 $ 0,000450 $ 0,000333 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, The Audit Oracle fiyat hareketi 0$ oldu ve %0,04 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, The Audit Oracle en yüksek 0,000450$ ve en düşük 0,000333$ fiyatından işlem gördü ve %3,56 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, AUDIT için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, The Audit Oracle, %7,44 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,000028$ oldu. Bu durum, AUDIT için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

The Audit Oracle (AUDIT) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? The Audit Oracle Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak AUDIT için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, The Audit Oracle için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen AUDIT fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının The Audit Oracle fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, AUDIT varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): AUDIT için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak The Audit Oracle için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

AUDIT Fiyat Tahmini Neden Önemli?

AUDIT Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): AUDIT, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, AUDIT, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için AUDIT fiyat tahmini nedir? The Audit Oracle (AUDIT) fiyat tahmin aracına göre, AUDIT fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 AUDIT 2027 yılında ne kadar olacak? 1 The Audit Oracle (AUDIT) varlığının şu anki fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modeline göre, AUDIT varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında AUDIT için tahmini fiyat hedefi nedir? The Audit Oracle (AUDIT) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar AUDIT başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında AUDIT için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, The Audit Oracle (AUDIT) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında AUDIT için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, The Audit Oracle (AUDIT) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 1 AUDIT 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 The Audit Oracle (AUDIT) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, AUDIT, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için AUDIT fiyat tahmini nedir? The Audit Oracle (AUDIT) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 AUDIT fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol