Bugünkü The Audit Oracle Fiyatı

Bugünkü The Audit Oracle (AUDIT) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 4,17 değişim gösterdi. Mevcut AUDIT / USD dönüşüm oranı AUDIT başına $ 0 şeklindedir.

The Audit Oracle, şu anda piyasa değeri açısından $ 147.852 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 407,37M AUDIT şeklindedir. Son 24 saat içinde AUDIT, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AUDIT, son bir saatte -%1,25 ve son 7 günde -%12,39 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

The Audit Oracle (AUDIT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 147,85K$ 147,85K $ 147,85K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 362,94K$ 362,94K $ 362,94K Dolaşım Arzı 407,37M 407,37M 407,37M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

