The Game Company fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini The Game Company 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için The Game Company (GMRT) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, The Game Company, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,010617 fiyatından işlem görebilir. 2026 için The Game Company (GMRT) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, The Game Company, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,011148 fiyatından işlem görebilir. 2027 için The Game Company (GMRT) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, GMRT için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,011705 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için The Game Company (GMRT) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, GMRT için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,012290 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için The Game Company (GMRT) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, GMRT için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,012905 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için The Game Company (GMRT) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, GMRT için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,013550 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için The Game Company (GMRT) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında The Game Company fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,022072 seviyesine ulaşabilir. 2050 için The Game Company (GMRT) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında The Game Company fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,035953 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 0,010617 %0,00

2026 $ 0,011148 %5,00

2027 $ 0,011705 %10,25

2028 $ 0,012290 %15,76

2029 $ 0,012905 %21,55

2030 $ 0,013550 %27,63

2031 $ 0,014228 %34,01

2032 $ 0,014939 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,015686 %47,75

2034 $ 0,016470 %55,13

2035 $ 0,017294 %62,89

2036 $ 0,018159 %71,03

2037 $ 0,019067 %79,59

2038 $ 0,020020 %88,56

2039 $ 0,021021 %97,99

2040 $ 0,022072 %107,89 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli The Game Company Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme November 11, 2025(Bugün) $ 0,010617 %0,00

November 12, 2025(Yarın) $ 0,010618 %0,01

November 18, 2025(Bu Hafta) $ 0,010627 %0,10

December 11, 2025(30 Gün) $ 0,010660 %0,41 Bugün için The Game Company (GMRT) Fiyat Tahmini November 11, 2025(Bugün) tarihinde GMRT için öngörülen fiyat 0,010617$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için The Game Company (GMRT) Fiyat Tahmini November 12, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak GMRT için yapılan fiyat tahmini 0,010618$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için The Game Company (GMRT) Fiyat Tahmini November 18, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, GMRT için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,010627$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük The Game Company (GMRT) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında GMRT için öngörülen fiyat 0,010660$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut The Game Company Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 3,29M$ 3,29M $ 3,29M Dolaşım Arzı 317,13M 317,13M 317,13M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son GMRT fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki GMRT arzı 317,13M olup, toplam piyasa değeri $ 3,29M şeklindedir. Canlı GMRT Fiyatını Görüntüle

The Game Company Fiyat Geçmişi The Game Company canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki The Game Company fiyatı 0,010617 USD'dir. Dolaşımdaki The Game Company(GMRT) arzı 317,13M GMRT olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 3.290.363$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%12,46 $ -0,001512 $ 0,012133 $ 0,000700

7 Gün %1.072,57 $ 0,113877 $ 0,013773 $ 0,000628

30 Gün %603,46 $ 0,064070 $ 0,013773 $ 0,000628 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, The Game Company fiyat hareketi -0,001512$ oldu ve -%12,46 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, The Game Company en yüksek 0,013773$ ve en düşük 0,000628$ fiyatından işlem gördü ve %1.072,57 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, GMRT için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, The Game Company, %603,46 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,064070$ oldu. Bu durum, GMRT için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

The Game Company (GMRT) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? The Game Company Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak GMRT için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, The Game Company için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen GMRT fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının The Game Company fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, GMRT varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): GMRT için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak The Game Company için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

GMRT Fiyat Tahmini Neden Önemli?

GMRT Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): GMRT, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, GMRT, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için GMRT fiyat tahmini nedir? The Game Company (GMRT) fiyat tahmin aracına göre, GMRT fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 GMRT 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 The Game Company (GMRT) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, GMRT, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında GMRT için tahmini fiyat hedefi nedir? The Game Company (GMRT) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 GMRT fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında GMRT için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, The Game Company (GMRT), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında GMRT için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, The Game Company (GMRT), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 GMRT 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 The Game Company (GMRT) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, GMRT, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için GMRT fiyat tahmini nedir? The Game Company (GMRT) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 GMRT fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.