Bugünkü The Game Company Fiyatı

Bugünkü The Game Company (GMRT) fiyatı $ 0,00973248 olup, son 24 saatte % 6,94 değişim gösterdi. Mevcut GMRT / USD dönüşüm oranı GMRT başına $ 0,00973248 şeklindedir.

The Game Company, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.087.855 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 317,14M GMRT şeklindedir. Son 24 saat içinde GMRT, $ 0 (en düşük) ile $ 0,01055893 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,104335 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GMRT, son bir saatte +%0,62 ve son 7 günde +%1.068,42 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

The Game Company (GMRT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,09M$ 3,09M $ 3,09M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,74M$ 9,74M $ 9,74M Dolaşım Arzı 317,14M 317,14M 317,14M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

