The Green Whale fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 The Green Whale Fiyat Tahmini (USD) 2026 için The Green Whale (GREENWHALE) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, The Green Whale %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,000013 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için The Green Whale (GREENWHALE) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, The Green Whale %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,000013 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için The Green Whale (GREENWHALE) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, GREENWHALE varlığının 2028 yılında $ 0,000014 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için The Green Whale (GREENWHALE) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, GREENWHALE varlığının 2029 yılında $ 0,000015 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için The Green Whale (GREENWHALE) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, GREENWHALE varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,000015 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için The Green Whale (GREENWHALE) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında The Green Whale fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000026 seviyesine ulaşabilir. 2050 için The Green Whale (GREENWHALE) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında The Green Whale fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000042 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,000013 %0,00

Mevcut The Green Whale Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 12,09K$ 12,09K $ 12,09K Dolaşım Arzı 920,38M 920,38M 920,38M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son GREENWHALE fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki GREENWHALE arzı 920,38M olup, toplam piyasa değeri $ 12,09K şeklindedir. Canlı GREENWHALE Fiyatını Görüntüle

The Green Whale Fiyat Geçmişi The Green Whale canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki The Green Whale fiyatı 0,000013 USD'dir. Dolaşımdaki The Green Whale(GREENWHALE) arzı 920,38M GREENWHALE olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 12.091,25$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%32,30 $ 0 $ 0,000026 $ 0,000010

7 Gün %0,00 $ 0 $ 0,000117 $ 0,000010

30 Gün %0,00 $ 0 $ 0,000117 $ 0,000010 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, The Green Whale fiyat hareketi 0$ oldu ve -%32,30 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, The Green Whale en yüksek 0,000117$ ve en düşük 0,000010$ fiyatından işlem gördü ve %0,00 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, GREENWHALE için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, The Green Whale, %0,00 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0$ oldu. Bu durum, GREENWHALE için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

The Green Whale (GREENWHALE) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? The Green Whale Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak GREENWHALE için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, The Green Whale için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen GREENWHALE fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının The Green Whale fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, GREENWHALE varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): GREENWHALE için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak The Green Whale için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

GREENWHALE Fiyat Tahmini Neden Önemli?

GREENWHALE Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): GREENWHALE, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, GREENWHALE, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için GREENWHALE fiyat tahmini nedir? The Green Whale (GREENWHALE) fiyat tahmin aracına göre, GREENWHALE fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 GREENWHALE 2027 yılında ne kadar olacak? 1 The Green Whale (GREENWHALE) varlığının şu anki fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modeline göre, GREENWHALE varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında GREENWHALE için tahmini fiyat hedefi nedir? The Green Whale (GREENWHALE) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar GREENWHALE başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında GREENWHALE için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, The Green Whale (GREENWHALE) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında GREENWHALE için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, The Green Whale (GREENWHALE) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 1 GREENWHALE 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 The Green Whale (GREENWHALE) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, GREENWHALE, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için GREENWHALE fiyat tahmini nedir? The Green Whale (GREENWHALE) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 GREENWHALE fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.