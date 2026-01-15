Bugünkü The Green Whale Fiyatı

Bugünkü The Green Whale (GREENWHALE) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 26,55 değişim gösterdi. Mevcut GREENWHALE / USD dönüşüm oranı GREENWHALE başına $ 0 şeklindedir.

The Green Whale, şu anda piyasa değeri açısından $ 12.634,4 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 920,37M GREENWHALE şeklindedir. Son 24 saat içinde GREENWHALE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GREENWHALE, son bir saatte -%2,11 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

The Green Whale (GREENWHALE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 12,63K$ 12,63K $ 12,63K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,63K$ 12,63K $ 12,63K Dolaşım Arzı 920,37M 920,37M 920,37M Toplam Arz 920.369.673,729559 920.369.673,729559 920.369.673,729559

