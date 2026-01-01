The Krill (KRILL) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için The Krill fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, KRILL varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

KRILL Al

The Krill fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 The Krill Fiyat Tahmini (USD) 2026 için The Krill (KRILL) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, The Krill %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,000011 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için The Krill (KRILL) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, The Krill %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,000011 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için The Krill (KRILL) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, KRILL varlığının 2028 yılında $ 0,000012 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için The Krill (KRILL) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, KRILL varlığının 2029 yılında $ 0,000013 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için The Krill (KRILL) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, KRILL varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,000013 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için The Krill (KRILL) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında The Krill fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000022 seviyesine ulaşabilir. 2050 için The Krill (KRILL) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında The Krill fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000036 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,000011 %0,00

2027 $ 0,000011 %5,00

2028 $ 0,000012 %10,25

2029 $ 0,000013 %15,76

2030 $ 0,000013 %21,55

2031 $ 0,000014 %27,63

2032 $ 0,000015 %34,01

2033 $ 0,000015 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0,000016 %47,75

2035 $ 0,000017 %55,13

2036 $ 0,000018 %62,89

2037 $ 0,000019 %71,03

2038 $ 0,000020 %79,59

2039 $ 0,000021 %88,56

2040 $ 0,000022 %97,99

2050 $ 0,000036 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli The Krill Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 12, 2026(Bugün) $ 0,000011 %0,00

January 13, 2026(Yarın) $ 0,000011 %0,01

January 19, 2026(Bu Hafta) $ 0,000011 %0,10

February 11, 2026(30 Gün) $ 0,000011 %0,41 Bugün için The Krill (KRILL) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Bugün) tarihinde KRILL için öngörülen fiyat 0,000011$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için The Krill (KRILL) Fiyat Tahmini January 13, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak KRILL için yapılan fiyat tahmini 0,000011$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için The Krill (KRILL) Fiyat Tahmini January 19, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, KRILL için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,000011$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük The Krill (KRILL) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında KRILL için öngörülen fiyat 0,000011$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut The Krill Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 11,14K$ 11,14K $ 11,14K Dolaşım Arzı 986,30M 986,30M 986,30M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son KRILL fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki KRILL arzı 986,30M olup, toplam piyasa değeri $ 11,14K şeklindedir. Canlı KRILL Fiyatını Görüntüle

The Krill Fiyat Geçmişi The Krill canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki The Krill fiyatı 0,000011 USD'dir. Dolaşımdaki The Krill(KRILL) arzı 986,30M KRILL olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 11.142,4$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%19,04 $ 0 $ 0,000018 $ 0,000011

7 Gün -%9,15 $ -0,000001 $ 0,000073 $ 0,000007

30 Gün %0,00 $ 0 $ 0,000073 $ 0,000007 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, The Krill fiyat hareketi 0$ oldu ve -%19,04 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, The Krill en yüksek 0,000073$ ve en düşük 0,000007$ fiyatından işlem gördü ve -%9,15 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, KRILL için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, The Krill, %0,00 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0$ oldu. Bu durum, KRILL için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

The Krill (KRILL) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? The Krill Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak KRILL için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, The Krill için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen KRILL fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının The Krill fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, KRILL varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): KRILL için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak The Krill için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

KRILL Fiyat Tahmini Neden Önemli?

KRILL Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): KRILL, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, KRILL, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için KRILL fiyat tahmini nedir? The Krill (KRILL) fiyat tahmin aracına göre, KRILL fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 KRILL 2027 yılında ne kadar olacak? 1 The Krill (KRILL) varlığının şu anki fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modeline göre, KRILL varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında KRILL için tahmini fiyat hedefi nedir? The Krill (KRILL) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar KRILL başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında KRILL için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, The Krill (KRILL) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında KRILL için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, The Krill (KRILL) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 1 KRILL 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 The Krill (KRILL) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, KRILL, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için KRILL fiyat tahmini nedir? The Krill (KRILL) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 KRILL fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol