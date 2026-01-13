Bugünkü The Krill Fiyatı

Bugünkü The Krill (KRILL) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 4,73 değişim gösterdi. Mevcut KRILL / USD dönüşüm oranı KRILL başına $ 0 şeklindedir.

The Krill, şu anda piyasa değeri açısından $ 9.466,92 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 986,30M KRILL şeklindedir. Son 24 saat içinde KRILL, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KRILL, son bir saatte -%4,63 ve son 7 günde +%1,40 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

The Krill (KRILL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,47K$ 9,47K $ 9,47K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,47K$ 9,47K $ 9,47K Dolaşım Arzı 986,30M 986,30M 986,30M Toplam Arz 986.297.991,270852 986.297.991,270852 986.297.991,270852

Şu anki The Krill piyasa değeri $ 9,47K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KRILL arzı 986,30M olup, toplam arzı 986297991.270852. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,47K.