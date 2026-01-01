The Lion (LION) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için The Lion fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, LION varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

LION Al

The Lion fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 The Lion Fiyat Tahmini (USD) 2026 için The Lion (LION) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, The Lion %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için The Lion (LION) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, The Lion %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için The Lion (LION) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, LION varlığının 2028 yılında $ 0 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için The Lion (LION) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, LION varlığının 2029 yılında $ 0 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için The Lion (LION) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, LION varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için The Lion (LION) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında The Lion fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0 seviyesine ulaşabilir. 2050 için The Lion (LION) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında The Lion fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0 %0,00

2027 $ 0 %5,00

2028 $ 0 %10,25

2029 $ 0 %15,76

2030 $ 0 %21,55

2031 $ 0 %27,63

2032 $ 0 %34,01

2033 $ 0 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0 %47,75

2035 $ 0 %55,13

2036 $ 0 %62,89

2037 $ 0 %71,03

2038 $ 0 %79,59

2039 $ 0 %88,56

2040 $ 0 %97,99

2050 $ 0 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli The Lion Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 12, 2026(Bugün) $ 0 %0,00

January 13, 2026(Yarın) $ 0 %0,01

January 19, 2026(Bu Hafta) $ 0 %0,10

February 11, 2026(30 Gün) $ 0 %0,41 Bugün için The Lion (LION) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Bugün) tarihinde LION için öngörülen fiyat 0$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için The Lion (LION) Fiyat Tahmini January 13, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak LION için yapılan fiyat tahmini 0$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için The Lion (LION) Fiyat Tahmini January 19, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, LION için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük The Lion (LION) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında LION için öngörülen fiyat 0$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut The Lion Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 257,56K$ 257,56K $ 257,56K Dolaşım Arzı 999,76M 999,76M 999,76M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son LION fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki LION arzı 999,76M olup, toplam piyasa değeri $ 257,56K şeklindedir. Canlı LION Fiyatını Görüntüle

The Lion Fiyat Geçmişi The Lion canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki The Lion fiyatı 0 USD'dir. Dolaşımdaki The Lion(LION) arzı 999,76M LION olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 257.562$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%5,93 $ 0 $ 0 $ 0

7 Gün %4,09 $ 0 $ 0,000293 $ 0,000184

30 Gün -%12,27 $ 0 $ 0,000293 $ 0,000184 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, The Lion fiyat hareketi 0$ oldu ve -%5,93 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, The Lion en yüksek 0,000293$ ve en düşük 0,000184$ fiyatından işlem gördü ve %4,09 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, LION için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, The Lion, -%12,27 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0$ oldu. Bu durum, LION için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

The Lion (LION) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? The Lion Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak LION için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, The Lion için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen LION fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının The Lion fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, LION varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): LION için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak The Lion için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

LION Fiyat Tahmini Neden Önemli?

LION Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): LION, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, LION, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için LION fiyat tahmini nedir? The Lion (LION) fiyat tahmin aracına göre, LION fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 LION 2027 yılında ne kadar olacak? 1 The Lion (LION) varlığının şu anki fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modeline göre, LION varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında LION için tahmini fiyat hedefi nedir? The Lion (LION) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar LION başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında LION için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, The Lion (LION) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında LION için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, The Lion (LION) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 1 LION 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 The Lion (LION) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, LION, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için LION fiyat tahmini nedir? The Lion (LION) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 LION fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol