Bugünkü The Lion Fiyatı

Bugünkü The Lion (LION) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 13.24 değişim gösterdi. Mevcut LION / USD dönüşüm oranı LION başına $ 0 şeklindedir.

The Lion, şu anda piyasa değeri açısından $ 228,816 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999.76M LION şeklindedir. Son 24 saat içinde LION, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0.00921415 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LION, son bir saatte -0.75% ve son 7 günde -8.76% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

The Lion (LION) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 228.82K$ 228.82K $ 228.82K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 228.82K$ 228.82K $ 228.82K Dolaşım Arzı 999.76M 999.76M 999.76M Toplam Arz 999,755,078.26592 999,755,078.26592 999,755,078.26592

