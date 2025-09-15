MEXC Borsası / Kripto Fiyat Tahmini / the most watched egg (EGG) /

the most watched egg (EGG) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için the most watched egg fiyat tahminlerini alın. EGG fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

the most watched egg fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini the most watched egg 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için the most watched egg (EGG) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, the most watched egg, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,000273 fiyatından işlem görebilir. 2026 için the most watched egg (EGG) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, the most watched egg, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,000287 fiyatından işlem görebilir. 2027 için the most watched egg (EGG) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, EGG için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000301 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için the most watched egg (EGG) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, EGG için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000316 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için the most watched egg (EGG) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, EGG için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,000332 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için the most watched egg (EGG) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, EGG için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,000349 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için the most watched egg (EGG) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında the most watched egg fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000568 seviyesine ulaşabilir. 2050 için the most watched egg (EGG) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında the most watched egg fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000926 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 0,000273 %0,00

2026 $ 0,000287 %5,00

2027 $ 0,000301 %10,25

2028 $ 0,000316 %15,76

2029 $ 0,000332 %21,55

2030 $ 0,000349 %27,63

2031 $ 0,000366 %34,01

2032 $ 0,000384 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,000404 %47,75

2034 $ 0,000424 %55,13

2035 $ 0,000445 %62,89

2036 $ 0,000467 %71,03

2037 $ 0,000491 %79,59

2038 $ 0,000515 %88,56

2039 $ 0,000541 %97,99

2040 $ 0,000568 %107,89 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli the most watched egg Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme September 15, 2025(Bugün) $ 0,000273 %0,00

September 16, 2025(Yarın) $ 0,000273 %0,01

September 22, 2025(Bu Hafta) $ 0,000273 %0,10

October 15, 2025(30 Gün) $ 0,000274 %0,41 Bugün için the most watched egg (EGG) Fiyat Tahmini September 15, 2025(Bugün) tarihinde EGG için öngörülen fiyat 0,000273$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için the most watched egg (EGG) Fiyat Tahmini September 16, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak EGG için yapılan fiyat tahmini 0,000273$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için the most watched egg (EGG) Fiyat Tahmini September 22, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, EGG için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,000273$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük the most watched egg (EGG) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında EGG için öngörülen fiyat 0,000274$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut the most watched egg Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 277,31K$ 277,31K $ 277,31K Dolaşım Arzı 989,97M 989,97M 989,97M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son EGG fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki EGG arzı 989,97M olup, toplam piyasa değeri $ 277,31K şeklindedir. Canlı EGG Fiyatını Görüntüle

the most watched egg Fiyat Geçmişi the most watched egg canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki the most watched egg fiyatı 0,000273 USD'dir. Dolaşımdaki the most watched egg(EGG) arzı 989,97M EGG olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 277.310$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%64,84 $ -0,000504 $ 0,001229 $ 0,000205

7 Gün %0,00 $ 0 $ 0,000999 $ 0,000217

30 Gün %0,00 $ 0 $ 0,000999 $ 0,000217 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, the most watched egg fiyat hareketi -0,000504$ oldu ve -%64,84 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, the most watched egg en yüksek 0,000999$ ve en düşük 0,000217$ fiyatından işlem gördü ve %0,00 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, EGG için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, the most watched egg, %0,00 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0$ oldu. Bu durum, EGG için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

the most watched egg (EGG) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? the most watched egg Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak EGG için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, the most watched egg için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen EGG fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının the most watched egg fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, EGG varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): EGG için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak the most watched egg için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

EGG Fiyat Tahmini Neden Önemli?

EGG Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): EGG, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, EGG, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için EGG fiyat tahmini nedir? the most watched egg (EGG) fiyat tahmin aracına göre, EGG fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 EGG 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 the most watched egg (EGG) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, EGG, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında EGG için tahmini fiyat hedefi nedir? the most watched egg (EGG) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 EGG fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında EGG için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, the most watched egg (EGG), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında EGG için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, the most watched egg (EGG), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 EGG 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 the most watched egg (EGG) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, EGG, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için EGG fiyat tahmini nedir? the most watched egg (EGG) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 EGG fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol